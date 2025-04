WarsteinLive – Die Stadt Warstein rockt!

Live-Musik jeden Donnerstag im Juni mitten in Warstein

Das beliebte Sommer-Event „WarsteinLive“ mit erstklassigen Bands geht in die nächste Runde und die Bands laden ein zum Mitsingen, Tanzen und Feiern: Mittlerweile zum vierten Mal wird an den vier Donnerstag-Abenden im Juni wieder auf dem Vorplatz der St. Pankratius Kirche gerockt. Im Jubiläumsjahr zum 50-jährigen Bestehen der Stadt Warstein gibt es ein ganz besonderes Highlight.

Die Vorbereitungen für die Festivalwochen „WarsteinLive“ laufen bereits in vollem Gange, für das leibliche Wohl und gut gekühlte Getränke wird bestens gesorgt sein. „Auch in diesem Jahr werden wir von fünf Vereinen unterstützt, die bei den Veranstaltungen die Thekenmannschaften stellen. Das ist ein tolles Engagement“, freut sich Andreas Wiemar, Veranstalter und Vorsitzender des Vereinsbürgerring Warstein e.V., der gemeinsam mit dem Stadtmarketing Warstein e.V. und der Warsteiner Brauerei die Event-Reihe „WarsteinLive“ organisiert.

Der Stadtmarketing Warstein e.V. hat in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, ein gutes Händchen bei der Auswahl der Musik für die Konzertreihe „WarsteinLive“ zu haben: So können die Zuschauer auch in diesem Jahr wieder Bands auf professionellem Niveau und mit mitreißender Musik erwarten. Am 19. Juni können sich die Gäste auf ein besonderes Highlight freuen: Die Stadt Warstein sponsert anlässlich des Stadtjubiläums den Auftritt der Band „Maniac“ und lädt die Bürgerschaft aller neun Ortsteile herzlich ein, gemeinsam auf dem Vorplatz der Kirche zu feiern.

Der Verkauf der Getränke erfolgt auch in diesem Jahr über Wertmarken. Eine Wertmarke für ein 0,3l Getränk kostet 3 Euro. Die Besucher kaufen einmalig den „Eventbecher 2025“ für die Getränke zum Preis von 3,50 Euro pro Becher (anstelle eines Pfandsystems; der Becher kann an allen vier Terminen genutzt werden; es erfolgt keine Rücknahme der Becher). Neben Softgetränken und Warsteiner vom Fass gibt es Cocktails, Aperol & Lillet am separaten Cocktailstand. Das Team von Hazal steht mit seinem Imbisswagen bereit und bietet dort Pommes, Currywurst und Dönerboxen an. Der Eintritt ist dank vieler Sponsoren wieder kostenlos.

Jeroen Tepas kommentiert: „Wir haben mega gute Bands engagieren können und freuen uns schon riesig darauf, mit allen Musikbegeisterten den Frühsommer zu feiern und die Stadt Warstein zu rocken!“

Alle Infos finde Sie unter: https://www.stadtmarketing-warstein.de/de/unsere-stadt/warsteinlive

Folgende Termine und Bands sind geplant:

Donnerstag, 05.06.2025 SHARKS

Donnerstag, 12.06.2025 Sickspack

Donnerstag, 19.06.2025 Maniac

Donnerstag, 26.06.2025 Pearl Index