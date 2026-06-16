WarsteinLive am 18. Juni: Maniac kehrt zurück auf die Bühne

Die ultimative Rockparty in der Stadt Warstein – Eintritt frei

Seit über 30 Jahren tourt die Paderborner Band um Guido Kauert und Anna Schmitz durch ganz Deutschland und begeistert ihr Publikum mit handgemachtem Rock und Pop. MANIAC covern das Beste aus 50 Jahren Musikgeschichte – und nicht einfach nur das: Gerade da, wo andere die Songs einfach nachspielen, bringen MANIAC ihre eigene Note ein. Ihre Interpretation und Improvisation machen jedes Stück zu einem Erlebnis für die Zuhörer. Und die Fans danken es ihnen. Gute, handgemachte Musik, die ihr Publikum vom ersten Ton an mitreißt. Von Adele und Green Day bis hin zu Toto, Bon Jovi, Papa Roach, Metallica und die Toten Hosen stürzen sich die 6 Musiker auf alles, was ihnen und ihren Fans Spaß bringt. Wie bei allen Terminen der Reihe ist der Eintritt auch diesmal kostenfrei.

Ermöglicht wird der Konzertabend durch die Unterstützung des Hauptsponsors AEG Power Solutions, der sich erneut für Kultur und Gemeinschaft in Warstein engagiert.

Für die Versorgung mit kühlen Getränken sorgt an diesem Abend das Thekenteam des TuS 45 Warstein e.V. Mit tatkräftigem Einsatz unterstützen die Vereinsmitglieder die Veranstaltung und tragen so zum Gelingen des Abends bei.

Auch Bürgermeister Maximilian Spinnrath freut sich auf das nächste Konzert:

„WarsteinLive zeigt, wie lebendig unsere Stadt ist. Dass wir solche Veranstaltungen dank starker Partner kostenfrei anbieten können, ist ein großer Gewinn für unsere Gemeinschaft. Ich lade alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, am 18. Juni dabei zu sein und gemeinsam einen schönen Sommerabend in Warstein zu genießen.“

WarsteinLive steht für Musik, Begegnung und Zusammenhalt – jeden Donnerstag im Juni, mitten im Herzen der Stadt.