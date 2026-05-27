WarsteinLive 2026: Vereine übernehmen wieder den Ausschank

Engagierte Vereinsarbeit sorgt bei der Konzertreihe im Juni für beste Stimmung und „geölte Kehlen“

Mit dabei sind VfS 59 Warstein, Ski-Klub-Warstein e.V., Warsteiner Tennispark e.V., TuS 45 Warstein e.V. und die Prinzengarde Warstein e.V. An jedem Konzertabend sind rund 10 engagierte Helferinnen und Helfer pro Verein im Einsatz. Sie kümmern sich nicht nur um den Getränke-Ausschank, sondern unterstützen auch tatkräftig beim Auf- und Abbau und tragen mit guter Laune zur besonderen Atmosphäre bei.

WarsteinLive steht seit Jahren für gelebte Gemeinschaft – auf und vor der Bühne. Die Einbindung der Vereine ist dabei ein zentraler Bestandteil des Konzepts. Das Engagement wird auch in diesem Jahr honoriert: Dank der Unterstützung der Sparkasse Hellweg-Lippe erhalten die beteiligten Vereine einen finanziellen Zuschuss für ihre Vereinskassen. Dies stellt eine wertvolle Anerkennung für den ehrenamtlichen Einsatz dar und stärkt zugleich das Vereinsleben in der Stadt.

Um dem erwarteten Besucherandrang gerecht zu werden, wird es neben dem bewährten Ausschankwagen erneut eine zusätzliche Schnelltheke für den Warsteiner Premium-Ausschank geben. Am 04. Juni, Fronleichnam, wird zudem ein zweiter Ausschankwagen bereitstehen, um Wartezeiten möglichst kurz zu halten und den reibungslosen Ablauf sicherzustellen.

„WarsteinLive ist jedes Jahr ein echtes Gemeinschaftsprojekt“, betont Andreas Wiemar vom Vereinsbürgerring Warstein e.V. „Unsere Vereine sind mit großem Einsatz dabei – das macht die besondere Stimmung dieser Konzertreihe aus und zeigt, wie stark der Zusammenhalt in unserer Stadt ist.“

Die Teilnahme an WarsteinLive wird jährlich im Herbst neu ausgeschrieben. Bewerben können sich alle Vereine, die Mitglied im Vereinsbürgerring Warstein e.V. sind.

WarsteinLive 2026 – Musik, Gemeinschaft und starkes Ehrenamt.

Infokasten

Folgende Termine und Bands sind geplant:

Donnerstag, 04.06.2026 The 80s90s Liveband

Donnerstag, 11.06.2026 THE SERVANTS

Donnerstag, 18.06.2026 MANIAC

Donnerstag, 25.06.2026 SHARKS

Der Eintritt beim WarsteinLive ist frei. Getränke sind gegen Wertmarken erhältlich (1 WM = 3,- € für ein 0,3l Getränk). Anstelle eines Pfandsystems gibt es den „WarsteinLive Eventbecher“, der einmalig für 3,50 € pro Becher gekauft wird und für alle Termine in 2026 eingesetzt werden kann. Es erfolgt keine Rücknahme der Becher.

Neu in diesem Jahr: EC-Kartenzahlung vor Ort möglich

Sponsoren:

Volksbank Hellweg eG

E Center Olav Dumke

WVG Warsteiner Verbund Gesellschaft mbH

Westkalk Vereinigte Warsteiner Kalkindustrie GmbH & Co. KG

Sparkasse Hellweg-Lippe

Infineon Technologies AG

AEG Power Solutions GmbH

Hazal Grill & Kebab Haus

Gasthof zum alten Landtag

K-T-K GmbH

Menzel & Woelke

Autohaus Gregor Tillmann GmbH

Provinzial Versicherung Eugen Peters e.K.

Risse Eventmanufaktur

Warsteiner Brauerei

Stadtmarketing Warstein e.V.

Vereinsbürgerring Warstein e.V.