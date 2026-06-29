WarsteinLive 2026 – ein Open-Air-Abschluss der Superlative

SHARKS setzen perfekten Schlusspunkt hinter die erfolgreiche Konzertreihe in der Stadt Warstein

Bereits zum fünften Mal standen die „SHARKS“ auf der WarsteinLive-Bühne – und bewiesen einmal mehr, warum sie ein fester Bestandteil der Konzertreihe sind. Mit musikalischer Qualität, beeindruckender Bühnenpräsenz und einem abwechslungsreichen Repertoire sorgte die Band für ausgelassene Stimmung. Der Vorplatz verwandelte sich erneut in eine große Sommerparty, bei der getanzt, mitgesungen und gefeiert wurde. Das engagierte Thekenteam der Prinzengarde Warstein e.V. sorgte dafür, dass die Kehlen des Publikums nicht trocken blieben.

Mit insgesamt rund 3.000 Besucherinnen und Besuchern über alle vier Konzertabende hinweg, zieht WarsteinLive 2026 eine durchweg positive Bilanz. Beste Stimmung, eine friedliche Atmosphäre und ein begeistertes Publikum prägten die diesjährige Reihe.

„WarsteinLive hat sich längst als feste Größe im Veranstaltungskalender unserer Stadt etabliert“, resümiert Andreas Wiemar vom Vereinsbürgerring Warstein e.V. „Dass wir auch in diesem Jahr wieder mehrere tausend Menschen im Herzen unserer Stadt zusammenbringen konnten, macht uns stolz. Mein besonderer Dank gilt allen Sponsoren, Bands, Vereinen, Unternehmen und dem Stadtmarketing Warstein e.V., insbesondere Jeroen Tepas, die diese Abende möglich gemacht haben.“

Ein besonderer Dank gilt den Hauptsponsoren der einzelnen Konzertabende sowie allen unterstützenden Unternehmen aus der Region. Ebenso trugen die engagierten Thekenteams der beteiligten Vereine maßgeblich zum Erfolg bei. Der Stadtmarketing Warstein e.V. war erneut der perfekte Partner in der Organisation und Umsetzung der Konzertreihe.

WarsteinLive steht für Musik, Gemeinschaft und gelebtes Ehrenamt – mitten in Warstein und bei freiem Eintritt für alle.

Mit einem klaren Ausblick endet die diesjährige Reihe: Wir sehen uns bei WarsteinLive 2027!

Infokasten

Sponsoren:

Volksbank Hellweg eG

E Center Olav Dumke

WVG Warsteiner Verbund Gesellschaft mbH

Westkalk Vereinigte Warsteiner Kalkindustrie GmbH & Co. KG

Sparkasse Hellweg-Lippe

Infineon Technologies AG

AEG Power Solutions GmbH

Hazal Grill & Kebab Haus

Gasthof zum alten Landtag

K-T-K GmbH

Menzel & Woelke

Autohaus Gregor Tillmann GmbH

Provinzial Versicherung Eugen Peters e.K.

Risse Eventmanufaktur

Warsteiner Brauerei

Stadtmarketing Warstein e.V.

Vereinsbürgerring Warstein e.V.