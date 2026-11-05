Warsteiner Vereinsforum 2026: Neue Plattform für Vereine aus der gesamten Region

Vereine stehen heute vor vielfältigen Herausforderungen. Wie lässt sich Nachwuchs gewinnen? Wie kann ehrenamtliches Engagement langfristig organisiert werden? Und wie gehen Vereine mit steigenden Kosten, rechtlichen Anforderungen oder Fragen des Datenschutzes um? Diese und weitere Themen stehen im Mittelpunkt des Warsteiner Vereinsforums 2026, zu dem am Samstag, 14. November, Vereine aus der gesamten Region eingeladen sind.

Die Veranstaltung geht aus der bisherigen Warsteiner Schützenkonferenz hervor, die seit Jahren eine feste Austauschplattform für die Schützenvereine der Region ist. Mit der Neuausrichtung zum Warsteiner Vereinsforum wird der Teilnehmerkreis nun bewusst erweitert. Künftig sind alle Vereine willkommen – unabhängig davon, ob sie im Sport, in der Musik, im Heimatbereich oder in anderen Bereichen aktiv sind. Das Vereinsforum wird von der Warsteiner Brauerei ausgerichtet. Damit möchte das Unternehmen seinen Teil zur Förderung der Vereinskultur beitragen.

Denn viele Herausforderungen machen nicht an Vereinsgrenzen halt. Nachwuchsgewinnung, die Organisation des Ehrenamtes, steigende Kosten, Vereinsrecht, Datenschutz, Fördermöglichkeiten und die Sichtbarkeit im Ort beschäftigen zahlreiche Vereine gleichermaßen.

Das Vereinsforum soll deshalb eine Plattform bieten, um Erfahrungen auszutauschen, neue Ideen zu entwickeln und voneinander zu lernen. Neben fachlichen Impulsen steht vor allem die Möglichkeit im Vordergrund, miteinander ins Gespräch zu kommen und neue Kontakte zu knüpfen.

Das Warsteiner Vereinsforum findet am Samstag, 14. November 2026, von 11 bis 16 Uhr in der Warsteiner Welt, Zuhause im Waldpark, 59581 Warstein, statt. Im Anschluss ist bis etwa 20 Uhr Zeit für persönlichen Austausch und Networking vorgesehen.

Die Teilnahme am Vereinsforum ist kostenlos. Interessierte Vereine und Vereinsvertreter können sich bis zum 09. November 2026 anmelden. Die Anmeldung ist online unter folgendem Link möglich: https://forms.office.com/e/n1M5xJmqnk

Die Veranstalter freuen sich auf eine rege Beteiligung und einen offenen, konstruktiven Austausch zwischen den Vereinen der Region.

Haus Cramer Gruppe

Die Haus Cramer Gruppe ist ein familiengeführtes Getränkeunternehmen mit Sitz im sauerländischen Warstein, das sich über neun Generationen hinweg zu einem weltweit agierenden Betrieb entwickelt hat. Das Unternehmen ist seit 1753 in Familienhand. Zum Portfolio der Haus Cramer Gruppe zählen unter anderem die nationalen Marken Warsteiner und Oberbräu sowie die regionalen Biere der Marken Herforder, Paderborner und Frankenheim und die Biere der bayerischen König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg.

Darüber hinaus führt das Familienunternehmen diverse Vertriebspartnerschaften, wie beispielsweise mit der irischen Rye River Brewing Company und der spanischen Marke Estrella Galicia. Die Produkte der Haus Cramer Gruppe sind weltweit in mehr als 60 Ländern erhältlich.