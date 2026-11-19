Wer im Getränkemarkt zu seinem gewohnten Pils greift, liest selten erst das Etikett. Ein Blick auf den Schriftzug oder die Krone reicht. Bei Warsteiner bleiben beide Erkennungszeichen erhalten, wenn die Brauerei ab Ende November das Design ihres Pilses umstellt. Auch das Gründungsjahr bleibt sichtbar. Zusammen mit dem Verweis auf die Familientradition erinnert es daran, wo die Geschichte der Marke begann: in Warstein.

Für die Brauerei ist der neue Auftritt eine Frage der Wiedererkennbarkeit. Das Pils soll im Regal frischer wirken, und wer seit Jahren danach greift, soll es auf Anhieb finden. Gerade hier im Sauerland verbindet sich mit der Marke auch der Name der Stadt. Was für viele Kunden ein Bier aus dem Getränkemarkt ist, gehört für die Menschen in Warstein zur Geschichte ihres Ortes.

Drei neue Rezepturen ab Februar

Bei den alkoholfreien Sorten geht Warsteiner einen Schritt weiter. Ab Februar 2027 stellt die Brauerei die Rezepturen ihrer 0,0-Prozent-Reihe um. Die isotonische Variante wird künftig mit Vitaminen angeboten. Warsteiner Herb 0,0 Prozent wird zuckerfrei. Beim alkoholfreien Radler setzt die Brauerei auf eine Rezeptur mit Vitaminen, darunter Biotin, sowie zugesetztem Magnesium.

Mit den Änderungen schärft Warsteiner das Profil der drei Getränke. Wer ein alkoholfreies Bier mit herber Note sucht, findet mit dem Herb künftig eine zuckerfreie Variante. Das Radler bleibt die Wahl für alle, die ihr alkoholfreies Bier lieber mit Limonade gemischt trinken. Dazu kommt die isotonische Variante als drittes Angebot.

Die erste Veränderung fällt Ende November beim Einkauf ins Auge. Die zweite lässt sich ab Februar selbst probieren.