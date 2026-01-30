Warsteiner Brauerei setzt auf Windkraft

Eigene Windenergieanlage stärkt Energieunabhängigkeit und lokale Wirtschaftskraft

Die Warsteiner Brauerei geht einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger Energieversorgung und errichtet zwischen Mai 2026 und Juni 2027 ein eigenes hochmodernes Windrad am Brauereistandort. Das wird zukünftig mindestens 50 Prozent des Strombedarfs der Brauerei decken und darüber hinaus auch zur lokalen Energieversorgung beitragen. Das Projekt markiert einen Meilenstein in der energetischen Transformation und CO2-Reduzierung des Familienunternehmens und unterstreicht sein Engagement für eine zukunftsfähige Produktion vor Ort.

Warstein ist bereits der zweite Standort der Haus Cramer Gruppe, der einen Teil seines Strombedarfs durch Windenergie deckt. Die Paderborner Brauerei deckt bereits seit 2012 circa 40 Prozent des jährlichen Strombedarfs aus einer Windkraftanlage auf dem eigenen Brauereigelände und war damit die erste Brauerei in Deutschland.

Stärkung der Energieautonomie und regionale Wertschöpfung

Mit der eigenen Windenergieanlage macht sich die Brauerei unabhängiger von fossilen Energieträgern und schwanken Energiemärkten. Gerade in unsicheren Zeiten gewinnt die eigene Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen eine strategische Bedeutung.

Gleichzeitig schafft die Investition einen wirtschaftlichen Nutzen für die Region: Lokale Unternehmen, Dienstleister und Zulieferer werden eingebunden, während die Stadt Warstein von zusätzlichen Steuereinnahmen profitiert. Bei der Standortwahl wurde besonderer Wert auf die harmonische Einbindung in die Umgebung gelegt. Die Windenergieanlage wird im bestehenden Industriegebiet errichtet und fügt sich damit in die vorhandene Infrastruktur ein, ohne sensible Naturräume oder Wohngebiete stark zu beeinträchtigen. So entsteht ein Gewinn für die regionale Wirtschaft und die dezentrale Energieversorgung bei gleichzeitiger Rücksichtnahme auf Mensch und Natur.

Klares Bekenntnis zur nachhaltigen Zukunft des Standorts

Für Mitarbeitende, Lieferanten und Geschäftspartner der Warsteiner Brauerei ist das Projekt ein deutliches Signal für den Beginn einer umfassenden energetischen Transformation, die den Standort nachhaltig für die Zukunft rüstet und seine Wettbewerbsfähigkeit langfristig stärkt. Catharina Cramer, Inhaberin der Warsteiner Brauerei, steht hinter dem Projekt: „Mit der Investition in die Windenergieanlage setzen wir ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit und Verantwortung, nicht zuletzt auch für die kommenden Generationen. Als familiengeführtes Unternehmen in der neunten Generation ist es uns wichtig, immer wieder innovative Wege zu gehen und unsere Wurzeln in der Region zu stärken. Die Windenergieanlage ist mehr als nur eine Finanzinvestition – sie ist unser Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft, gerade in gesamtwirtschaftlich und -politisch herausfordernden Zeiten.“

Zudem macht die Investition in regenerative Energien die Brauerei weniger anfällig für Preisschwankungen und trägt damit zu stabileren Produktpreise bei. Diese Planungssicherheit bei den Energiekosten kommt auch den Bierkonsumentinnen und -konsumenten zugute.

Die Warsteiner Brauerei dankt allen beteiligten Behörden für die konstruktive Zusammenarbeit während des geoordneten Genehmigungsverfahrens und auch für die weitere Unterstützung bei der Umsetzung des zukunftsweisenden Projekts. Ebenso gilt der Dank allen Projektpartnern, die mit ihrer Expertise zur erfolgreichen Realisierung weiter beitragen.

Im weiteren Verlauf des Projektes wird vor Ort weiter informiert, z.B. zu Zeiten des Transports der Großkomponenten über die B55.