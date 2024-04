Warstein: Touristisches Kurzporträt

Stadt Warstein: Rund 26.000 Einwohner auf 158 Quadratkilometern, verteilt auf neun Orte, zwischen 223 und 582 Metern über dem Meeresspiegel. Besonders erwähnenswert ist das malerische Hirschberg, bei Radfahrern bekannt durch die Hirschberger Wand, ein Anstieg mit einer Steigung von 33 Prozent. Die drei größten Orte sind Warstein mit etwa 8.780 Einwohnern, Belecke mit 5.375 und Suttrop mit rund 3.175 Einwohnern.

Outdoor: Warstein liegt an der Grenze zur Norddeutschen Tiefebene und lässt sich am besten vom Möhne Skywalk bei Oberbergheim aus betrachten. Hinter dieser Plattform liegt die Soester Börde. Tief unter sich sieht man die Möhne, außerdem die Sauerländer Berge und Wälder: der Naturpark Arnsberger Wald. Der Möhnetal-Radweg verläuft von Brilon nach Neheim, auf einer ehemaligen Bahntrasse. Insgesamt gibt es mehr als 80 Kilometer Radwege und 575 Kilometer Wanderwege. Familien mit Kindern vergnügen sich im Bilsteintal im kostenlosen Wildpark mit Naturspielplatz. Im Park leben Hirsche, Rehe, Wildschweine, Luchse, Waschbären, Rothirsche und Skudden, eine seltene Schafrasse aus Ostpreußen.

Indoor: Im Bilsteintal können Sie die Tropfsteinhöhle Bilsteinhöhle besuchen, deren Eintritt kostenpflichtig ist. Einen Besuch wert ist auch die Warsteiner Welt, das Besucherzentrum der gleichnamigen Brauerei mit Kino und einer kleinen Bahn, die Besucher durch die Brauerei bringt. Darüber hinaus lädt das Warsteiner Allwetter-Bad mit Wasserspaß und Saunalandschaft ein.

Insider-Tipps: Alle zwei Jahre, Ende August/Anfang September. Findet die Warsteiner Internationale Montgolfiade statt, an der rund 200 Heißluftballons aus aller Welt teilnehmen. Die Dieplohstraße in Warstein beherbergt historische Fachwerkhäuser, darunter die Domschänke, das Haupthaus der Warsteiner Brauerei. Besuchen Sie im Bilsteintal die Waldwirtschaft, mit den Einnahmen werden die Kosten für den kostenlosen Wildpark gedeckt. Am Mittwoch vor Pfingsten wird in Belecke der „Sturmtag“ gefeiert, bei dem eine alte Kanone die Bewohner weckt. Er erinnert an den Angriff der Truppen aus Soest am 7. Mai 1448. Die Bewohner von Belecke vertrieben die Angreifer.

Touristische Informationen: www.stadtmarketing-warstein.de

Eigenwerbung der Stadt Warstein:

„Unsere Stadt ist lebenswert, weil Bürgerinnen und Bürger in den neun Ortsteilen sauerländische Eigenarten pflegen und die Feierkultur hier so rein ist wie das Bier. Die 26.000-Einwohner- Stadt Warstein im Kreis Soest vom Nordrand des Sauerlandes bis zum südlichen Ende der Soester Börde ist ein starker Naturraum mitten im Naturpark Arnsberger Wald, mit riesigen Wäldern und naturnahen Flussauen. Wir sind ein starker Wirtschaftsraum in Südwestfalen, mit Unternehmen, die ihre Produkte in die ganze Welt exportieren und Innovationen vorantreiben.“