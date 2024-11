Warstein im Mittelpunkt eines neuen Sauerland-Romans

In Warstein wird eine Frau erschossen. Im Sterben drückt sie der achtzehnjährigen Charlie Schubert einen Koffer in die Hand. Charlie, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung feste Strukturen benötigt, flieht vor dem Mörder und findet sich in einer Welt wieder, in der nichts mehr ist, wie es scheint. Plötzlich sind ihr auch noch zwei CIA-Agenten auf den Fersen. Charlie erkennt, dass es um weit mehr geht als nur das Geld im Koffer. Warum geht sie nicht zur Polizei? Stattdessen begibt sie sich auf eine lebensgefährliche Flucht quer durch das Sauerland. Kann sie dem Wohnmobilfahrer vertrauen, der ihr scheinbar helfen möchte? Und welche Rolle spielen der ermordete Hacker Tron, Wau Holland und der Chaos Computer Club in diesem gefährlichen Spiel?

Tod, Scheune, Scherben

Die beiden Autoren Amrei Laforet und Dirk Krabbe haben Warstein in den Mittelpunkt ihres neuen Romans WAU! gestellt. Es ist der 7. Januar 2016 in Warstein: Sie hatte den Griff des Aktenkoffers fest umklammert. Es fühlte sich an, als könne sie die Hand nicht mehr öffnen. Gerannt war sie, aus dem Haus und über die Bahnschienen des Gütererkehrs. Gerade noch rechtzeitig vor dem Zug, der die typischen, blassgelben Bierfässer der Warsteiner Brauerei geladen hatte. Hinter den laut zischenden Waggons war sie über die Steine neben den Gleisen gestolpert und hatte das Gelände der Firma „Westkalk“ erreicht. Auf der Anzeige neben der LKW-Einfahrt stand in Leuchtschrift: „Unfallfrei seit drei Tagen.“….

So beginnt der Sauerland-Roman, der aktuell im WOLL-Verlag erschienen ist. Und so endet er nach 324 Seiten: Es ist an der Zeit, Gesetze zu formulieren, die nicht die Whistleblower, sondern diejenigen, deren Machenschaften durch sie aufgedeckt wurden, zu bestrafen.