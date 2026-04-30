Wanderwege werden digital

„GRENZENLOS – Infrastrukturmanager“ erfolgreich in Oberveischede getestet

In Oberveischede ist die erstmalige digitale Erfassung touristischer Infrastruktur mit der Beta-Version des neuen Systems „GRENZENLOS – Infrastrukturmanager“ erfolgreich umgesetzt worden. Das regionsübergreifende EFRE-Förderprojekt in Südwestfalen und im Bergischen RheinLand verfolgt insgesamt das Ziel, touristische Infrastruktur zukunftsfähig, datenbasiert und effizient zu erfassen und zu managen. Der nun erfolgte Systemtest zeigt, dass hierbei wichtige Schritte vorangegangen werden.

Im Rahmen eines Pilotversuchs wurden dabei der Veischeder Sonnenpfad sowie der Waldvogel-Weg vollständig digital abgebildet und im System erfasst. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Einbindung und Nutzung vorhandener Geodaten. So konnten bereits GIS-Daten der Standorte aller Bänke aus der Smart City Olpe erfolgreich integriert und mit den touristischen Inhalten verknüpft werden. Dies ermöglicht eine deutlich präzisere Darstellung sowie eine bessere Vernetzung der Infrastruktur.

„Mit der digitalen Erfassung unserer Infrastruktur schaffen wir die Grundlage für mehr Qualität, Transparenz und Effizienz im Tourismus. Der Infrastrukturmanager ist dafür ein zentraler Baustein“, erläutert Lorenz Starkloff, leitender Projektmitarbeiter im EFRE-Förderprojekt „GRENZENLOS“.

Der erfolgreiche Testlauf stellt einen wichtigen Schritt für die Weiterentwicklung des Systems „GRENZENLOS – Infrastrukturmanager“ dar und zeigt das Potenzial für eine zukunftsorientierte, datenbasierte Erfassung und Pflege touristischer Angebote in der Region. Das neue System wird durch den Sauerland-Tourismus e.V. sowie die Naturparke Sauerland Rothaargebirge und Bergisches Land entwickelt und später durch diese sowie den SGV eingesetzt.

Der Screenshot zeigt die Standorte der Bänke und Infotafeln am Waldvogelweg. Im Hintergrund sind alle relevanten Daten dazu im System hinterlegt. Dies dient insbesondere auch der Verkehrssicherungspflicht.