Magazin für die Sauerländer Lebensart

Wanderung zum Seelenort auf dem Kahlen bei Medebach

Unter dem Motto „Regenbogen“ laden die Erzählpatinnen am 4. September zu
einer etwa drei Kilometer langen Wanderung zum Seelenort auf dem Kahlen ein,
die mit Vorträgen, einer Meditation und einem kleinen Imbiss verbunden ist .

13. August 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Sauerland Wanderdörfer

“Regenbogen” unter diesem Motto laden die Erzählpatinnen im Rahmen des Spirituellen Sommers zu
einer kleinen Wanderung von ca. 3 km zum Seelenort auf dem Kahlen ein.

Von Medebach-Glindfeld geht es entlang der alten Klostermauern und auf dem historischen
Kreuzweg hinauf zum Kahlen. Dort erwarten die Teilnehmer u.a. Vorträge und Meditation zum
Thema “Regenbogen” und zur Geschichte des Ortes sowie ein kleiner Imbiss nebst kühlen Getränken.

Treffpunkt zu dieser Veranstaltung ist der 4. September, 17 Uhr an der Laurentiuskapelle in Glindfeld.
Die Teilnahme ist kostenlos, um eine Anmeldung bis zum 1.9.2026 bei der Touristik Medebach, Tel.
02982 9218610 wird gebeten. Festes Schuhwerk und Wanderstöcke sind empfehlenswert.

Für gehbehinderte Teilnehmer besteht die Möglichkeit in Fahrgemeinschaften zum Seelenort zu fahren.
Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung geben die Erzählpatinnen unter Tel. 0160 7859609
oder Tel. 02982 8564.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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