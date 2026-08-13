Wanderung zum Seelenort auf dem Kahlen bei Medebach

“Regenbogen” unter diesem Motto laden die Erzählpatinnen im Rahmen des Spirituellen Sommers zu

einer kleinen Wanderung von ca. 3 km zum Seelenort auf dem Kahlen ein.

Von Medebach-Glindfeld geht es entlang der alten Klostermauern und auf dem historischen

Kreuzweg hinauf zum Kahlen. Dort erwarten die Teilnehmer u.a. Vorträge und Meditation zum

Thema “Regenbogen” und zur Geschichte des Ortes sowie ein kleiner Imbiss nebst kühlen Getränken.

Treffpunkt zu dieser Veranstaltung ist der 4. September, 17 Uhr an der Laurentiuskapelle in Glindfeld.

Die Teilnahme ist kostenlos, um eine Anmeldung bis zum 1.9.2026 bei der Touristik Medebach, Tel.

02982 9218610 wird gebeten. Festes Schuhwerk und Wanderstöcke sind empfehlenswert.

Für gehbehinderte Teilnehmer besteht die Möglichkeit in Fahrgemeinschaften zum Seelenort zu fahren.

Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung geben die Erzählpatinnen unter Tel. 0160 7859609

oder Tel. 02982 8564.