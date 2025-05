Wanderung rund um Holthausen und Huxel – mit Bier

Zum dritten Mal lädt der Verkehrsverein Holthausen-Huxel zur kulinarischewn Bierwanderung am Pfingstsonntag, 8. Juni 2025, ein. Immer im Wechsel zur kulinarischen Wanderung in Niedersorpe, die alle zwei Jahre viele Gäste aus der ganzen Region und darüber hinaus anlockt, findet die Bierwanderung rund um Holthausen und Huxel statt.

Sowohl die 2019 durchgeführte erste Kulinarische Bierwanderung rund um Holthausen und Huxel, als auch die zweite Veranstaltung im Jahr 2023 erfreuten sich einer extrem hohen Besucherresonanz. Die Symbiose aus Freizeit inmitten der Natur mit all ihren prächtigen Facetten gepaart mit dem Thema „Genuss“ trifft genau den Geist der Zeit…Und genau das ist das Besondere an der Kulinarische Bierwanderung! Kulinarisch wandern heißt die Seele baumeln und den Alltagsstress hinter sich lassen, genussvoll zu flanieren und dabei die Herrlichkeit der Umgebung wahrzunehmen. Die Wanderung verspricht Erholung und Spaß pur.

Start in diesem Jahr ist am Pfingstsonntag um 11 Uhr an der Schützenhalle Holthausen. Von dort führt die Strecke zuerst in Richtung Huxel zum Dorfhaus, am Leinkämpchen hoch zum Holthauser Ohlberg, um den Burgberg runter zum alten Sportplatz, am Golfplatz vorbei und schließlich in Richtung Schützenhalle.

5 Stände mit verschiedenen Bieren

An 5 Standorten entlang der etwa 8 Kilometer langen Rund-Wanderung werden unterschiedliche regionale Biere angeboten – für viele Wanderer eine willkommene Rast. Das Bierangebot reicht von Warsteiner, König-Ludwig Dunkel, Essel-Bräu, Craftvoll-Schmallenberg, Bosch, Hallenberger, Westheimer bis hin zu Loisel’s Bräu und Paderborner Pilger. Kleine Snacks und natürlich antialkoholische Getränke sorgen ebenfalls für eine Stärkung und Erfrischung. Ziel und Abschluss der kulinarische Bierwanderung findet in und um die Schützenhalle statt. Ein Alleinunterhalter sorgt hier für einen perfekten, schwungvollen und geselligen Abschluss der Wanderung.

Quelle: Holthausen

Neben der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH unterstützen acht Vereine aus Holthausen und Huxel das Wanderevent: Mitglieder des MGV, des Fahnen- und Heimatvereins Huxel, der Wanderfreunde, des FC Gleidorf/Holthausen, des Friedhofskapellenvereins, der KJG, der Fahnenschwenkgruppe sowie der Schützenbruderschaft betreuen die Stände.

Die Holthauser und Huxeler freuen sich auf viele Wanderer aus nah und fern und wünschen eine problemlose Anreise und bei hoffentlich sommerlichem Wetter einen wunderschönen Tag.