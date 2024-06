Wandertipps aufs Handy

WOLL-Wege jetzt auf outdooractive

Die Wander- und Ausflugstipps des WOLL-Magazins können Sie ab sofort noch viel einfacher nachvollziehen als bisher. Auf der Wanderplattform outdooractive werden zu diesem Zweck die nötigen Daten hinterlegt, die es Ihnen ermöglichen, ein Smartphone als Navigationsgerät für die schönsten Wege zu den im Heft empfohlenen Zielen zu nutzen. Jeder Artikel, bei dem es um einen Wanderweg oder ein Wanderziel geht, ist ab sofort mit einem QRCode versehen. Wenn Sie diesen QR-Code mit Ihrem Handy scannen, gelangen Sie direkt zu einer für Sie angelegten Tour auf der Plattform outdooractive. Auf einer Karte können Sie den genauen Streckenverlauf sehen. Darunter finden Sie exakte Angaben zu Weglänge, Höhenmetern und Zeitbedarf. Wenn Sie das WOLL-Tipp-Foto vergrößern, gelangen Sie zusätzlich zu einem Video, das den Weg als 3D-Animation darstellt. Wenn Sie die in ihrer Grundversion kostenfreie outdooractive-App auf Ihrem Smartphone installieren, können Sie die WOLL-Tour in dieser App aufrufen und das Handy als Wander-Navigationsgerät verwenden. Gegen eine Gebühr bietet outdooractive darüber hinaus die Möglichkeit, den relevanten Ausschnitt der Wanderkarte vorab herunterzuladen und dann offline zu nutzen – was sehr nützlich ist, wenn die Wanderung durch eines der Sauerländer Funklöcher führt.