Wandertage als Ersatz für die beliebte Wanderwoche

Schmallenberger Sauerland „Wanderwoche“ vom 29. bis 31. Juli 2021

Sinkende Inzidenzen und gelockerte Schutzmaßnahmen machen es möglich, die beliebte Wanderwoche des Schmallenberger Sauerland Tourismus zu planen. Sie findet bereits zum 40. Mal statt, aufgrund der kurzfristigen Planung zwar in einer verkürzten Fassung, aber mit nicht minder schönen Wandertouren. Von Donnerstag 29. bis Samstag, 31. Juli werden insgesamt drei Tageswanderungen durch das „Land der Tausend Berge“ angeboten. Die ausgesuchten Touren werden von fachkundigen Wanderführern mit Unterstützung des Sauerländischen Gebirgsvereins geführt.

Die erste Tagesetappe am 29. Juli führt über den Sorper Panoramapfad. Am Freitag wird von Werntrop bis Saalhausen gewandert. Die Abschlusswanderung am Samstag, 31. Juli, führt durch die Ferienregion Eslohe nach Bremke, wo die Wandertage mit der Verleihung der Wandernadeln gemütlich ausklingen.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung bis 2 Tage vor der Wanderung unter Tel. 02972 / 97400 oder info@schmallenbergersauerland.de erforderlich. Das Programmheft ist beim Schmallenberger Sauerland Tourismus, Poststraße 7 in Schmallenberg, bei allen örtlichen Verkehrsvereinen oder unter www.schmallenberger-sauerland.de erhältlich.