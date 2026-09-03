Wandern und Wellness auf höchstem Niveau

Warum das Hotel Deimann und der Rothaarsteig seit 25 Jahren perfekt zusammenpassen

Mit der Eröffnung des Rothaarsteigs begann für das Sauerland eine neue touristische Entwicklung. Aus einer klassischen Wanderregion wurde eine Destination, die heute weit über Nordrhein-Westfalen hinaus für Qualität und Naturerlebnisse steht. Das Hotel Deimann hat diesen Weg von Anfang an begleitet.



„Der Rothaarsteig hat dem Sauerland eine neue touristische Perspektive eröffnet. Für uns war von Anfang an klar, dass wir unsere Stärken als Gastgeber mit diesem besonderen Wanderweg verbinden wollen.“

– Andreas Deimann



Nach einer Wanderung erwarten die Gäste großzügige Wellnessbereiche, ausgezeichnete Küche und eine Atmosphäre, die Erholung selbstverständlich macht. Bewegung und Regeneration ergänzen sich hier auf natürliche Weise. „Luxus bedeutet für uns nicht nur Komfort. Luxus entsteht dort, wo persönliche Aufmerksamkeit, Herzlichkeit und höchste Qualität selbstverständlich sind“, so Andreas Deimann. Auch Marketingleiterin Andrea Schulte sieht darin die besondere Stärke des Hauses: „Unsere Gäste möchten das Sauerland intensiv erleben. Der Rothaarsteig ist dafür der ideale Ausgangspunkt. Gleichzeitig suchen sie Erholung auf höchstem Niveau. Genau diese Verbindung macht unser Haus aus.“



Hotel Deimann und der Rothaarsteig stehen gleichermaßen für Qualität, Heimatverbundenheit und Gastfreundschaft. Gemeinsam zeigen sie, warum das Sauerland zu den attraktivsten Wanderregionen Deutschlands gehört.



