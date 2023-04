Wandern und Pilgern auf historischen Pfaden im Sauerland

Viele Wege führen nach Rom. Ebenso viele führen nach Santiago de Compostela, dem Ziel der Jakobswege durch Europa. Einer davon beginnt in Paderborn und führt quer durch das Sauerland nach Köln. Die originale Jaboksweg-Strecke von Paderborn bis nach Elspe haben Annemarie Schmoranzer und andere in dem Pilgerbuch „Wandern und Pilgern auf historischen Pfaden von Paderborn nach Eslpe“ bis ins Detail beschrieben. Das Pilgerbuch für diese Teilstrecke ist ein Anschlussprojekt von „Auf der Heidenstraße nach Köln“ und wurde vom Briloner Heimatbund Semper Idem e.V. im WOLL-Verlag herausgegeben.

Quelle: WOLL-Verlag Pfarrkirche St. Jakobus Elspe

Historische Heer- und Handelsstraßen

In dem Pilgerführer für den Jakobsweg von Paderborn nach Elspe beschreibt die Autorin Annemarie Schmoranzer die Entwicklung und Bedeutung der mittelalterlichen Straßen oder besser Naturwege, die quer durch Europa führten. „Die Altstraßen dienten aber nicht nur Händlern, Kauf- und Fuhrleuten zum Weiterkommen, sie waren auch Teil des europäischen Wegenetzes, auf dem im Mittelalter Jakobspilger z.B. zu den Pilgersammelorten Kölnz, Aachenb bzw. Trier zogen und von dort weiter nach Santiago de Compostela. Es gibt also keine extra für Jakobspilger nach Santiago de Compostela geschaffenen Wege, sie benutzten wie auch wir heute die vorhandene Infrastruktur.“ Nach den Worten von Papst Johannes Paul II. wurden die damaligen Pilgerfahrten zu einem „der wichtigsten Elemente zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses so unterschiedlicher Völker wie Lateiner, Germanen, Kelten, Angelsachsen und Slaven“. Der Europarat erklärte 1987 den ca. 870 km langen Weg von den Pyrenäen bis Santiago des Compostela, den sog. camino, zur ersten „Kulturstraße Europas“. Die „Kulturstraße des Sauerlandes“ beginnt in Paderborn.

Quelle: Marcus Nitschmann Heiligenhäuschen am Wegesrand in Remblinghausen

„Kulturstraße des Sauerlandes“

Der Pilgerweg von Paderborn nach Elspe ist in 9 Wegabschnitte (Gesamtstrecke ca. 158 km) aufgeteilt, die, wenn man so möchte, jeweils Tagesetappen beschreiben. Natürlich lässt sich die Strecke von Paderborn in die Mitte des Sauerlandes auch in weniger Tagen auf Schusters Rappen durchschreiten, aber Pilgern ist vordergründig nicht an eine sportliche Höchstleistung gekoppelt.

Wegabschnitt 1: Paderborn – Dörenhagen – Atteln (ca. 16 km)

Wegabschnit 2: Atteln – Oesdorf – Essentho (ca. 20 km)

Wegabschnitt 3: Essentho – Marsberg – Giershagen (ca. 15 km)

Wegabschnitt 4: Giershagen – Padberg – Messinhausen (ca. 15 km)

Wegabschnitt 5: Messeinghausen – Brilon – Gudenhagen/Peterborn (ca. 17 km)

Wegabschnitt 6: Gudenhagen/Peterborn – Borberg – Olsberg – Gevelinghausen (ca. 21 km)

Wegabschnitt 7: Gevelinghausen – Heringhausen – Nierbach – Löllinghausen – Sägemühle – Remblinghausen (ca. 21 km)

Wegabschnitt 8: Remblinghausen – Herhagen – Eslohe-Reiste – Beisinghausen – Bremscheid (ca. 17 km)

Wegabschnitt 9: Bremscheid – Obermarpe – Obervalbert – Atlenvalbert – Elspe (ca. 16 km)

Wer einmal selbst auf dem historischen Pilgerweg alleine oder in einer Gruppe unterwegs sein will, dem ist das Pilgerbuch „Wandern und Pilgern auf historischen Pfaden von Paderborn nach Elspe“ sehr zu empfehlen. Alle Wegstrecken werden detailliert beschrieben und mit Auszügen aus dem Kartenmaterial unterstützt. Es gibt Informationen und Berichte zu den historischen Ereignissen, zu Gebäuden, Kirchen, Kapellen, Denkmälern und anderen Objekten, zu einzelnen Orten. Wegen und Zwischenabschnitten und zu verstorbenen und lebenden Personen und deren Bedeutung für diese „Kulturstraße des Sauerlandes“.

Quelle: WOLL-Verlag Wandern und Pilgern auf historischen Pfaden von Paderborn nach Elspe

Wandern und Pilgern auf historischen Pfaden von Paderborn nach Elspe – ISBN 978-3-948496-50-0 – 19,90 Euro

Vergriffen sind derzeit die Pilgerbücher I bis III: Band I: Auf den Spuren der Jakobspilger im kurkölnischen Sauerland zwischen Oberkirchen und Attendorn; Band II: Auf den Spuren von Jakobspilgern und Handelsleuten im Sauerland sowie im Oberbergischen Land zwischen Attendorn und Marienheide, sowie Band III: Wandern und Pilgern auf der Heidenstraße: Von Marienheide nach Köln. Eine Nachauflage ist in Bearbeitung und Herausgabe für 2023 im WOLL-Verlag geplant.