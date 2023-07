Wandern im Naturraum Hunau

15 Kilometer Sauerland-Idylle

Die Hunau ist ein über 50 Quadratkilometer großer Naturraum im Norden der Gemeinde Schmallenberg, in dem sich fünf Naturschutzgebiete befinden. Sein Fernmeldeturm ist der mit Abstand höchste Punkt des Sauerlandes. Das gleichnamige Skigebiet hat den längsten Schlepplift und es gibt weit über 100 Kilometer markierte Wanderwege.

Startpunkt unserer 15 Kilometer-Runde ist der Ortskern von Bödefeld an der Kirche. Dort ist eine mumifizierte schwarze Hand ausgestellt, um die sich einige Legenden ranken. Wir umrunden den Kreuzberg auf halber Höhe bei den Kapellen, um auf seine Ostseite zu gelangen. Dort fließt die Valme, die in Bestwig in die Ruhr mündet und im mehr als 8.000 Jahre alten Hochmoor „Nasse Wiese“ in der Hunau entspringt. Hier laden bei trockenem Wetter einige Bänke zum Pausieren ein. Wir treffen auf den Hunau Kammweg K2.

Noch 70 Höhenmeter bergauf, dann stehen wir auf 811 Metern üNN am Hundegrab. Hier liegt die Schweißhündin Isolde von der Hunau begraben. Über den Hauptkamm geht es jetzt zum Hunau Gipfel auf 818 Meter. Hier befindet sich eine 11,5 Hektar große, unberührte Naturwaldzelle mit fast 200 Jahre alten Buchen.





Bei Regen kann man in der Wachshütte am oberen Ende des Hunaulifts pausieren. Im Sommer gibt es dort keine Skilang läufer, die ihre Ski mit Wachs bestreichen. Vom Hunaulift hat man eine Aussicht nach Norden bis zum Arnsberger Wald. Ich empfehle aber die 26 Meter lange „Bank“ in Form eines liegenden Baumstamms zu Füßen des imposanten Hunauturms. Hier blickt man nach Süden über die Gemeinde Schmallenberg hinweg bis zum Rothaarkamm zwischen den Dörfern Schanze und Jagdhaus.

Jetzt verlassen wir den Hunau-Kammweg. Wir gehen größtenteils durch Wälder und entlang von immer größer werdenden Bächen, einem Kneipp-Tretbecken, einem Spielplatz und einem Wildgehege. Bödefeld hat sogar eine Palme. Das ist aber in diesem Fall kein Baum, sondern der Name des Baches, dem wir folgen, um vom Hunaulift zurück zur Kirche zu gelangen.

15 Kilometer mit 500 Höhenmetern ohne besonders steile Abschnitte sind als mittelschwer eingestuft, Schwierigkeitsgrad vier von sieben. Man kann die Runde abkürzen, etwa indem man den Hunauturm weg lässt. Oder man erweitert die Runde zum Beispiel um das zweite Hochmoor („Rauher Bruch“).

Wer diese 15 Kilometer-Runde am 25.06.23 ab 11 Uhr mit mir wandern möchte, melde sich per E-Mail an: hennewandern@ gmail.com oder schreibt mir auf instagram: @wandern_im_sauerland

Hier findet man nach der Wanderung auch Fotos. Link zur Strecke: www.strecken-messen.de/strecke/twn