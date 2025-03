Wanderausstellung „Klimaheld Wald“ macht Station in Schmallenberg

Gemeinsam für den Wald: Die Expertenrunde bei der Eröffnung der Wanderausstellung „Klimaheld Wald“ in Schmallenberg. (v.l.n.r.): Bürgermeister Burkhard König (Schmallenberg), Karl-Anton Schütte (Gastronom Schmallenberg-Oberkirchen), Frank Rosenkranz (Leiter des Regionalforstamts Oberes Sauerland), Dr. Jürgen Fischbach (Sauerland Tourismus), Mario Ernst (Gründer WaldLokal gGmbH),Nicola Collas (Moderation), Thomas Gerritzen (RVR Ruhr Grün), Wilhelm Albers (Forstbetriebsgemeinschaft Meschede-Remblinghausen) und Elke Hübner-Tennhoff (Projektleitung Wald und Holz NRW), Volker Kromrey von der Bodensee-Stiftung fehlt auf dem Foto, diskutierten engagiert und vielschichtig über Klimaschutz, nachhaltige Waldwirtschaft, Tourismus und die Zukunft der Wälder in Zeiten des Klimawandels. Bildquelle: Irene Breil, Wald und Holz NRW

Schmallenberg, 17. März 2025 – Die Wanderausstellung „Klimaheld Wald“ wurde am 17. März feierlich in Schmallenberg eröffnet und stieß auf großes Interesse. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus kamen zusammen, um über die Zukunft des Waldes zu diskutieren. Im Fokus standen zentrale Fragen: Wie können unsere Wälder klimafit gemacht werden? Welche Rolle spielt nachhaltiger Tourismus? Und wie können Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam Verantwortung übernehmen?

Die Ausstellung, die noch bis zum 30. März 2025 in Schmallenberg zu sehen ist, lädt dazu ein, den Wald aus einer neuen Perspektive wahrzunehmen.Interaktive Stationen, Fachvorträge und eine spannende Podiumsdiskussion machten die Eröffnung zu einem gelungenen Auftakt.

Unsere Wälder sind Zukunft – und wir alle tragen Verantwortung

Bürgermeister Burkhard König begrüßte die Gäste und unterstrich die Bedeutung des Projekts für die Region: „Unsere Wälder sind nicht nur Naturraum, sondern auch Lebensgrundlage für viele Menschen in Schmallenberg. Die Ausstellung ‚Klimaheld Wald‘ zeigt eindrucksvoll, wie wir nachhaltige Wege finden können, um unsere Wälder zu schützen und gleichzeitig wirtschaftlich tragfähig zu bewirtschaften.“ Nach der Eröffnung gab Elke Hübner-Tennhoff, Projektleiterin von Wald und Holz NRW, eine Einführung in die Ausstellung. Sie betonte die immense Bedeutung des Waldes und die Notwendigkeit neuer Lösungen angesichts der zunehmenden klimatischen Herausforderungen: „Wir bringen den Wald zu den Menschen und schaffen eine Plattform für den Dialog zwischen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Nur gemeinsam können wir fundierte Entscheidungen für die Zukunft unserer Wälder treffen.“

Fachvorträge und Diskussionen zu den wichtigsten Zukunftsfragen

Den Auftakt der Fachvorträge machte Frank Rosenkranz vom Regionalforstamt Oberes Sauerland, der die aktuellen Herausforderungen für den Wald verdeutlichte: „Unsere Wälder stehen unter enormem Klimastress. Die klassischen Wirtschaftsmodelle der Vergangenheit reichen nicht mehr aus – wir brauchen neue, regional abgestimmte Strategien, die ökologische Verantwortung und wirtschaftliche Tragfähigkeit miteinander verbinden.“ Auch der Tourismus spielte eine zentrale Rolle in der Diskussion. Dr. Jürgen Fischbach von Sauerland Tourismus machte deutlich, dass nachhaltiger Tourismus und Waldschutz Hand in Hand gehen müssen: „Ein nachhaltiger Tourismus lebt vom Wald. Unser Ziel ist es, Erholung, Naturschutz und Klimaschutz in Einklang zu bringen. Dafür braucht es innovative Konzepte, die die Natur schützen und gleichzeitig Menschen ein besonderes Naturerlebnis bieten.“

Volker Kromrey von der Bodensee-Stiftung betonte, dass Partizipation eine entscheidende Rolle für nachhaltige Projekte spielt: „Partizipation schafft Akzeptanz – aber nur, wenn die Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet. Nur wenn alle relevanten Akteure einbezogen werden, können wir langfristig tragfähige Lösungen für unsere Wälder entwickeln.“ Auch Unternehmen übernehmen Verantwortung für die Wälder. Mario Ernst, Geschäftsführer vonWaldLokal, betonte die gesellschaftliche und unternehmerische Verpflichtung: „Der Anstoß für mein Engagement kam nicht zufällig von meiner Tochter. Es ist nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern auch eine unternehmerische Verantwortung, die Enkelfähigkeit unserer heimischen Mischwälder zu stärken.“

Quelle: WOLL Magazin

Starke Partner unterstützen das Projekt

Die Umsetzung der Ausstellung wäre ohne engagierte Partner nicht möglich. Ingmar Lohmann, Vertreter der WEPA Stiftung, betont: „Wälder sind weit mehr als eine Ansammlung von Bäumen – sie sind Lebensräume, Klimaretter und Quellen für unsere Zukunft. Nur durch Wissen, Dialog und verantwortungsbewusstes Handeln können wir den Wald als elementaren Bestandteil unserer Umwelt erhalten.“ Neben der WEPA Stiftung wird die Ausstellung von verschiedenen Unternehmen und regionalen Akteuren unterstützt, die sich für den Schutz der Wälder engagieren. Dazu zählt auch die WOLL Medien und Marken eG. Für diese und die weiteren Ausstellungen wurde ein WOLL-Extramagazin „Klimaheld Wald“ produziert. Die Veranstalter danken allen Partnern für ihre wertvolle Unterstützung.

Ein starkes Rahmenprogramm und interaktive Erlebnisse

Nach den Fachvorträgen hatten die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die Ausstellung selbst zu erkunden. Interaktive Stationen zeigten, wie Klimawandel und Waldschutz zusammenhängen. Workshops, Mitmach-Aktionen und Exkursionen in den Wald bieten bis zum 30. März 2025 weitere spannende Einblicke. Forstamtsleiter Rosenkranz: „Wir wollen nicht nur informieren, sondern vor allem begeistern. Denn wer den Wald versteht, wird ihn schützen.“

Die Ausstellung ist täglich geöffnet, der Eintritt ist frei.

Über die Ausstellung „Klimaheld Wald“

Die Wanderausstellung „Klimaheld Wald“ tourt durch Nordrhein-Westfalen und rückt die zentrale Rolle des Waldes im Klimawandel in den Fokus. Sie vereint Fachleute aus Forstwirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft, um nachhaltige Strategien für die Zukunft unserer Wälder zu erörtern. Besucher*innen erhalten Einblicke in innovative Projekte und praxisnahe Lösungen, die aufzeigen, wie Wälder klimafit gemacht und für kommende Generationen bewahrt werden können.​

Angesichts globaler Herausforderungen wie Klimawandel und Artensterben betont die Ausstellung die immense Bedeutung unserer Wälder. Ziel ist es, das Bewusstsein für ihre zentrale Rolle im Klima- und Artenschutz zu schärfen. In Kooperation schaffen Wald und Holz NRW, RVR Ruhr Grün und die Stiftung Zollverein eine Plattform für den Dialog. Die Ausstellung richtet sich an Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft sowie an die breite Öffentlichkeit.

Ort: Schmallenberg, Holz- und Informationszentrum, Poststraße 7

Zeitraum: 17. – 30. März 2025

Eintritt: frei

Weitere Informationen zur Ausstellung und dem detaillierten Veranstaltungsprogramm finden Sie unter: Ausstellung Klimaheld Wald | Wald & Holz