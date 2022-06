Walter Viegener neuer Präsident der IHK Siegen

Siegen/Olpe. Die Vollversammlung der IHK Siegen hat am Dienstagabend in ihrer konstituierenden Sitzung den Attendorner Unternehmer Walter Viegener (Viega Holding GmbH & Co. KG) zum 21. Präsidenten der Kammer gewählt. Der bisherige Amtsinhaber Felix G. Hensel (Gustav Hensel GmbH & Co. KG), der nach acht Jahren nicht mehr kandidierte, wurde zum Ehrenpräsidenten der IHK ernannt. Neu in das Präsidium rückten als Vizepräsidenten Mark Georg (Heinrich Georg GmbH Maschinenbau) und Christopher Mennekes (Mennekes Elektrotechnik GmbH & Co. KG). Die bisherigen Vizepräsidenten Christian F. Kocherscheidt (EJOT Holding GmbH & Co. KG) und Jost Schneider (Walter Schneider GmbH & Co. KG) wurden in das Führungsgremium der IHK wiedergewählt.

Quelle: IHK Siegen Walter Viegener ist neuer Präsident der IHK Siegen.

Walter Viegener bedankte sich ebenso wie die Mitglieder des Präsidiums für das mit der Wahl entgegengebrachte Vertrauen. Für die IHK ist der neue Präsident ein bekanntes Gesicht: Seit 1994 gehört Walter Viegener der Vollversammlung an. Er wirkte zuletzt als Vizepräsident und als Vorsitzender des Industrie- und Verkehrsausschusses. In das Familienunternehmen Viega war er 1988 eingetreten, zunächst als Prokurist und von 1997 bis 2021 als geschäftsführender Gesellschafter. Seit Januar dieses Jahres ist er Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Viega Holding GmbH & Co. KG. Die Viega Gruppe zählt heute zu den Weltmarkt- und Technologieführern der Installationsbranche und beschäftigt international fast 5.000 Mitarbeiter. An zehn Standorten weltweit entwickelt und produziert das Familienunternehmen über 17.000 Produkte und Systeme. Der Umsatz der Gruppe lag 2021 bei 1,7 Mrd. €.

Die Vizepräsidenten der IHK Siegen: Mark Georg, Christian F. Kocherscheidt, Christopher Mennekes und Jost Schneider (von oben links nach unten rechts).

Die gegenwärtigen und kommenden Herausforderungen für den heimischen Wirtschaftsraum seien enorm, unterstrich Walter Viegener. Insbesondere die langen Planungs- und Genehmigungszeiten sind dem Präsidenten ein Dorn im Auge: „Wohin man schaut, herrscht Beinahe-Stillstand. Vor lauter Genehmigungsschleifen, Gutachten, Umweltprüfungen, Planfeststellungsverfahren und juristischem Hickhack verlieren wir die eigentlichen Ziele aus den Augen. Hier müssen wir dringend schneller vorankommen!“ Am Herzen liegt Walter Viegener auch die Fachkräftesicherung. Zu Recht genieße die berufliche Bildung in der Region einen hohen Stellenwert. Der Markt dünne indes immer mehr aus. Die Schüler müssten noch stärker von den Vorzügen der betrieblichen Erstausbildung überzeugt und das Arbeitsumfeld müsse so attraktiv wie möglich gestaltet werden. Hierzu gehörten auch die Zentren der Städte und Gemeinden, die nicht verwaisen dürften. „In diesen und weiteren Fragen muss die IHK wie schon bisher Sprachrohr und Impulsgeber für die heimische Wirtschaft sein, aber auch klare Kante zeigen!“ Dafür werde er sich persönlich mit ganzer Kraft einsetzen, betonte Walter Viegener.

Über Viega:

Viega ist Experte für gesundes Trinkwasser im Gebäude und zählt zu den Weltmarkt- und Technologieführern der Installationsbranche. Als qualitätsorientiertes Familienunternehmen mit international fast 5.000 Mitarbeitern verfügt das Unternehmen über 120 Jahre Erfahrung in der Gebäudetechnik. Kernkompetenzen sind der Erhalt und die Weiterentwicklung von Trinkwasserhygiene, Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit im Gebäude. An zehn Standorten weltweit entwickelt und produziert die Unternehmensgruppe über 17.000 Produkte und Systeme.