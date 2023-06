Walter Mennekes wechselt in den Ruhestand

Walter Mennekes,75, nimmt Abschied von seiner größten Lebensleidenschaft, von seinem Beruf als Geschäftsführer der MENNEKES Elektro-Firmengruppe. Nach fast 50 Jahren legt er seine Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter des Kirchhundemer Unternehmens nieder. Am heutigen Freitag begehen rund 500 Gäste den letzten „Feierabend“ mit Walter Mennekes, darunter Geschäftspartner, Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter aus Politik und Sport, Beschäftigte der Firma MENNEKES sowie Freunde und Familie.

Seit 1975, zunächst gemeinsam mit seinem Bruder Dieter Mennekes als Geschäftsführer verantwortlich, baute Walter Mennekes das Familienunternehmen zum Weltmarktführer im Bereich der Industriesteckvorrichtungen aus. „Nicht nur ich als Nachfolger, sondern unser gesamtes Familienunternehmen hat meinem Vater viel zu verdanken. Ohne ihn wären wir als MENNEKES nicht dort, wo wir heute stehen“, so Christopher Mennekes, ebenfalls seit 2011

geschäftsführender Gesellschafter der MENNEKES Firmengruppe und Nachfolger seines Vaters. Walter Mennekes prägte nicht nur den Markennamen seines mittelständischen Unternehmens, sondern exportierte die Marke MENNEKES aus Kirchhundem im Sauerland in über 100 Länder weltweit. Zukunftsfähigkeit und Internationalisierung trieb er selbst maßgeblich durch Produktideen und Reisen in neue Märkte voran – immer im Gepäck: Fabrikate „Made in Germany“. 2014 wurde der MENNEKESStecker vom „Typ 2“ per EU-Gesetz zum Standard- Ladestecker für Elektroautos – und MENNEKES neben dem Geschäftsfeld Industriesteckvorrichtungen nun auch in der Elektromobilität zum führenden Hersteller. „Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. Neugierde und Leidenschaft sind wohl die Grundlagen jeder neuen Entdeckung und jeder Innovation“, so

Walter Mennekes. „Er ist nicht nur ein Vorbild für herausragende Schaffenskraft und unermüdlichen Einsatz. Seine Leidenschaft und Faszination für unsere Produkte und sein Verantwortungsbewusstsein fürunser Unternehmen und unsere Beschäftigten haben wir tagtäglich spüren dürfen. Dafür bin ich ihm sehr dankbar“, so Christopher Mennekes. Mittlerweile beschäftigt MENNEKES über 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist mit Tochtergesellschaften und Vertretungen in über 90 Ländern präsent – mit einem Umsatz von zuletzt rund 300 Mio. Euro.

„Unternehmer wie er haben Deutschland zu einer führenden Industrienation gemacht. Meine Generation muss diesen Platz nun mindestens verteidigen, wenn nicht sogar ausbauen“, so Christopher Mennekes. Er führt die MENNEKES Firmengruppe nun als alleiniger geschäftsführender Gesellschafter, nach seinem Großvater und Firmengründer Aloys und seinem Vater Walter in dritter Generation. Walter Mennekes widmet sich weiter seinen zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten, darunter dem Amt als 2. Vize-Präsident des FC Bayern München e. V., verschiedenen Aufsichtsrats und Beiratsfunktionen sowie dem Engagement in seiner Heimat – etwa als zweiter Vorsitzender der Initiative „Sauerland initiativ“. Zudem steht er der Firmengruppe MENNEKES als Gesellschafter und Berater weiterhin zur Seite.Walter Mennekes wurde für seine Leistungen unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande, dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse sowie mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.

MENNEKES GRUPPE

Die MENNEKES Gruppe ist führender Hersteller von Industriesteckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen. Seit 2014 ist unser Ladestecker „Typ 2“ per EU-Gesetz der Standard für E-Fahrzeuge in ganz Europa. Unser 1935 gegründetes mittelständisches Familienunternehmen aus dem Sauerland ist mit Tochtergesellschaften und Vertretungen in über 90 Ländern präsent und beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir produzieren Stecker, Kupplungen, Steckdosen und Steckdosenkombinationen in verschiedensten Ausführungen. Unsere robusten, langlebigen Lösungen kommen überall dort zum Einsatz, wo Strom sicher und stabil fließen muss – etwa in der Industrie, in Tunneln und an Bahnhöfen, im Berg- und Schiffbau, in Containerhäfen, Rechenzentren, bei Feuerwehr und Katastrophenschutz und bei Events aller Art. Im Bereich Elektromobilität bietet MENNEKES passende Lösungen und die Infrastruktur für die Mobilität der Zukunft: Das Angebot umfasst Ladekabel mit „Typ2“ Stecker, intelligente Ladesäulen, Wallboxen und Wandladestationen sowie Abrechnungsdienstleistungen und ein geschultes Partnernetzwerk – für zuhause, Industrie, Gewerbe und den öffentlichen Bereich. Für die Automobilindustrie und deren Zulieferer fertigen wir Lade-Inlets und Ladekabel für E-Autos. Die MENNEKES Gruppe erwirtschaftete im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro. Weitere Informationen unter www.MENNEKES.de sowie auf Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Xing und kununu.