Die Krise des Waldes hat die Landschaft und die ökologischen Systeme auch im Kreis Olpe auf extreme Weise verändert. In seiner Zeitschrift Südsauerland hat der Kreisheimatbund Olpe dazu bereits zahlreiche Beiträge aus historischer und aktueller Sicht veröffentlicht. Nun wird es dazu auch eine weitere Vortragsveranstaltung geben, diesmal mit dem Historiker Dr. Bernward Selter, der über die Waldnutzung im Sauerland seit dem Mittelalter sprechen wird.

Der Kreisheimatbund lädt dazu alle Interessierten ein. Die Veranstaltung findet am Freitag, den 14. April im KulturBahnhof in Grevenbrück statt und beginnt um 19.00 Uhr. Thema ist das Verhältnis von Wald und Mensch in den letzten Jahrhunderten. Wie nutzten unsere Vorfahren den Wald und wie prägte er ihre Kultur? Und können wir daraus etwas für die aktuelle Situation lernen? Wie immer besteht anschließend Gelegenheit, das Thema im gemeinsamen Gespräch weiter zu vertiefen.

Teilung eines Hauberges bei Wenden – Foto: Böhler

Um die Veranstaltung gut planen zu können, wird um Anmeldung gebeten unter info@susannefalk.de oder 02721-840335.

Vortragsveranstaltung des Kreisheimatbundes Olpe

Zum Verhältnis von Menschen und Wald Waldnutzung in Sauerland seit dem Mittelalter

Vortrag und Gespräch mit dem Historiker Dr. Bernward Selter Freitag, 14. April, 19.00 Uhr

KulturBahnhof, Lennestadt-Grevenbrück

Kontakt: info@susannefalk.de oder 02721-840335