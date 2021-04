WaldLokal: Wirtschaft unterstützt nachhaltige Wiederaufforstung

Pflanzaktion am Möhnesee Mit dem ersten Spatenstich startet althergebracht ein Bauvorhaben. Was gestern (12.04.) allerdings mit gleich 70 Spatenstichen am Südrand der Möhnetalsperre begann, könnte über die Wirkung eines lokalen Bauprojekts deutlich hinausgehen: Mit „WaldLokal“ initiierten die IHK Arnsberg, PIEL Die Technische Großhandlung GmbH, die Gemeinde Möhnesee und die Forstverwaltung das erste Gemeinschaftsprojekt zur Wiederaufforstung […]