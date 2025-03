Live-Multivision von Klaus-Peter Kappest

Seit über 40 Jahren ist der Fotograf und Reisejournalist Klaus-Peter Kappest mit der Kamera in Wäldern unterwegs. Schwerpunkte seiner Arbeit sind das Sauerland und das Herz Lapplands. Die Jagd nach außergewöhnlichem Licht treibt ihn immer wieder an, altbekannte Motive neu zu fotografieren. In vier Jahrzehnten hat sich dabei ganz nebenbei eine Dokumentation tiefgreifender Veränderungen ergeben: Spuren des Klimawandels, die an der finnisch-norwegischen Grenze noch drastischer ausfallen als im Sauerland.

Beide Landschaften haben eines gemeinsam: Ihr heutiges Erscheinungsbild ist in gewisser Hinsicht von Menschen geprägt, die in der Natur leben, die für die Natur leben und die von der Natur leben. Die Sauerländer Wälder sind größtenteils Wirtschaftswälder und die Rentiere in der Weite Lapplands sind Zuchtrentiere. Beide Wirtschaftsformen trifft der Klimawandel ins Mark. Die Parallelen gehen aber noch weiter: In beiden Regionen spielt der Tourismus eine wichtige Rolle als Lebensgrundlage für viele Menschen. Und aus diesem Blickwinkel stellt sich die Frage: Bleiben die Regionen trotz tiefgreifender, klimabedingter Einschnitte für naturliebende Gäste attraktiv?

Mit starken, emotionalen Bildern stellt Klaus-Peter Kappest das unter Beweis. In seiner Multivision Waldbildwandel erzählt der Sauerländer Fotograf von seiner persönlichen Jagd nach dem extremen Licht und dem, was ganz nebenbei vor die Kamera kam: dem Wandel der Waldbilder im forstlichen wie im fotografischen Sinn. Zwischen Sauerländer Fichtenwäldern, Rentieren in den Wäldern der Taiga und Eisbären auf schwindenden Eisschollen wird nicht nur die Schönheit einer bedrohten Natur deutlich, sondern vor allem ihre Zerbrechlichkeit.

Donnerstag, 27. März 2025, 19.00 Uhr

Holz- und Touristikzentrum Schmallenberg

Eintritt: 10,- €