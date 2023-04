WALD! WIND? megaWATT?

In seinem bemerkenswerten und allseits beachteten Essay „Sauerland als Lebensform“ kommt der Autor Ulrich Raulff zu einer wesentlichen und wichtigen Feststellung über die Sauerländer. Raulff: „Die Sauerländer spüren, was in der Zukunft liegt. Sie haben Ahnung. Diese Gabe prägt ihre Lebensform und verbindet sich mit ihrem natürlichem Realismus“. Bezogen auf die aktuelle Energiepolitik und die aufkommende Diskussion über den Bau von Windindustrieanlagen in der Sauerländer Kulturlandschaft ahnen die Sauerländer, dass sich am Horizont ein Horror-Szenario zu verbreiten scheint. Werden schon bald hunderte bis zu 270 Meter hohe Windindustrieanlagen das einzigartige Landschaftsbild des Sauerlandes prägen? Eine „Wildwest-Manier und Goldgräber-Stimmung“ scheint sich unter den Besitzern von Grund und Boden im Sauerland breit zu machen, titelt heute die Westfalenpost im Interview mit Guido Festerer, dem Vorsitzenden des Vereins für Umwelt- und Naturschutz Schmallenberg.

Öffentliche Podiumsdiskussion am 3. Mai im HABBELS

Der Naturschutzverein Mitten im Sauerland e.V. und der Verein für Umwelt- und Naturschutz Schmallenberg e.V. sehen daher zu diesem Thema einen erheblichen Diskussionsbedarf. Sie veranstalten daher am 3. Mai um 19:00 Uhr in der Eventlocation HABBELS in Schmallenberg mit namhaften Referenten eine öffentliche Podiumsdiskussion. „Wir wollen in der öffentlichen Podiumsdiskussion umfassend zur aktuellen Situation über Erneuerbare Energien im Sauerland informieren. Regierungspräsident Heinrich Böckelühr wird dabei zunächst die Sicht der Landesregierung erläutern. Hotelier Wolfgang Klein, Forstamtsleiter Frank Rosenkranz, Rechtsanwalt Thomas Mock und die Wissenschaftler Prof. Dr. Dieter Köhler und Prof. Dr. Klaudia Witte werden jeweils aus ihrer fachlichen Perspektive die Chancen und Auswirkungen der derzeitigen Energiepolitik beleuchten und versuchen Antworten auf die vielfältigen Frage zu geben. Nach den Referaten werden die Fragen durch das Publikum im HABBELS und in den Chats der Livestreams auf Facebook und Youtube von den Referenten beantwortet.

Region für echten Naturschutz

Die Initiatoren der öffentlichen Podiumsdiskussion wollen mit dieser Veranstaltung versuchen, den Blick der Öffentlichkeit auf die Sauerländer Kulturlandschaft zu lenken. „Das Sauerland ist eine Region für echten Naturschutz. Das wollen wir den Menschen im Sauerland und den nach hier kommenden Gästen zeigen.“

Anmeldung über die Mail anmeldung.natschu.de