Wald und Holz erhält Auszeichnung – Schmallenberg dabei

Foto: Vertretungen der ausgezeichneten Lernorte v.l.n.r.: Dirk Wagenführ, WPZ Burgholz, Sina Rogge, Bergische Waldschule, Martin Barth, WIZ Steinhaus, Dirk Schröder, WIZ Steinhaus, Gerlinde Schmidt, Schwerpunktaufgabe Wald, Erholung, Tourismus, Anna-Maria Kamp, Bergische Waldschule, Michael Knaup, Schwerpunktaufgabe Wald, Erholung, Tourismus – Foto: Wald und Holz NRW/Christa Vitt-Lechtenberg

Die BNE-Agentur des Umweltministeriums NRW zeichnete vier Lernorte von Wald und Holz NRW mit dem Gütesiegel „Bildung für nachhaltige Entwicklung NRW“ aus. Sie dürfen jetzt drei Jahre mit der Auszeichnung werben. Erstmalig ausgezeichnet wurde die Schwerpunktaufgabe Wald, Erholung und Tourismus in Schmallenberg. Im Bergischen Land wurde die Waldschule, das WPZ Burgholz und das WIZ Steinhaus rezertifiziert. Thomas Kämmerling, Leiter Wald und Holz NRW kommentiert: „Für Lehrkräfte bietet eine solche Zertifizierung eine hervorragende Orientierung. Sie wissen, dass sie mit diesen Angeboten direkt an ihren Unterricht anknüpfen können.“ Für Schülerinnen und Schüler bedeute dies, dass der Wald für sie zu einem Ort des Lernens mit allen Sinnen wird. Mithilfe eines klaren pädagogischen Konzepts erfahren sie hier Selbstwirksamkeit und Nachhaltigkeit, so Kämmerling weiter.

Bei Wald und Holz NRW erhielten das Gütesiegel:

Die Schwerpunktaufgabe Wald, Erholung und Tourismus in Schmallenberg,

Das Waldpädagogische Zentrum Burgholz bei Wuppertal (WPZ Burgholz),

Das Waldinformationszentrum Steinhaus bei Bergisch Gladbach (WIZ Steinhaus) und

die Bergische Waldschule, Engelskirchen.

Schwerpunktaufgabe Wald, Erholung und Tourismus in Schmallenberg

In der Schwerpunktaufgabe Wald, Erholung und Tourismus in Schmallenberg arbeiten Rangerinnen und Ranger sowie Waldpädagoginnen und -pädagogen eng zusammen. Sie bieten ein breites Portfolio an Führungen und für Kinder, für Jugendliche und für Erwachsene an, aber auch Weiterbildungen für pädagogische Fachkräfte.

Während etwa die Angebote für Kinder Sprachentwicklung sowie körperliche Motorik und Gesundheit fördern, werden ältere Schülerinnen und Schüler darin unterstützt, im Biologieunterricht multiperspektivisches und systemisches Denken anhand der Inhaltsfelder Stoffwechselphysiologie und Ökologie zu entwickeln. Das Team hat sich über zwei Jahre lang vorbereitet, um diese Auszeichnung zu bekommen und freut sich riesig.

Drei Lernorte im Regionalforstamt Bergisches Land

m Regionalforstamt Bergisches Land ist das Ziel der waldpädagogischen Arbeit, Kindern und Erwachsenen aus dem urbanen Raum den Wald mit seinen verschiedensten Facetten im Sinne einer BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) nahe zu bringen. Bereits zum zweiten Mal erhielten hier drei Lernorte das Gütesiegel.

Im Rahmen einer Rezertifizierung begutachteten die Auswahlgremien vor allem die Weiterentwicklung der Konzepte und empfahl die Auszeichnung für die drei Lernorte:

Das Waldpädagogische Zentrum Burgholz bei Wuppertal (WPZ Burgholz) arbeitet eng mit Lehrkräften zusammen und schult diese im Bereich waldbezogene Umweltbildung.

In der Bergischen Waldschule können Schülerinnen und Schüler in einem Waldlabor spielerisch lernen, wie sich der Wald auf Kahlschlagsflächen entwickelt. Sie hat ihren Sitz an der Gemeinschaftsgrundschule Schnellenbach in Engelskirchen.

Das Waldinformationszentrum Steinhaus bei Bergisch Gladbach (WIZ Steinhaus) kooperiert mit der Förder-/Verbundschule Mitte des Rheinisch-Bergischen-Kreises in Refrath ermöglicht es den Kindern den Wald zu erleben. Bei Wind und Wetter unternehmen die Klassen der Primarstufe wöchentliche Unterrichtsfahrten zum Forsthaus Steinhaus. Die Schülerinnen und Schüler entdecken dabei den Wald mit allen Sinnen, lernen die Lebensgemeinschaften im Wald kennen und machen Bewegungs- und Vertrauensspiele.

