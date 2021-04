Walburga Woche unter Pandemiebedingungen

Im letzten Jahr musste die Walburga Woche in Wormbach, wie viele andere Veranstaltung ausfallen. In diesem Jahr wird sie unter Pandemiebedingungen vom 2.5. bis 9.5. stattfinden. Allerdings wird auf viel Gewohntes verzichtet werden müssen. Was stattfindet und was ermutigen soll, sind die Gottesdienste mit den Walburga Predigern. In diesem Jahr konnten als Walburga Prediger Pastor Roland Schmitz, kfd Diözesanpräses und Monsignore Ullriche Auffenberg gewonnen werden.

Das Motto lautet „Unter einem guten Stern“ und nimmt die Tierkreiszeichen im Deckengewölbe der Kirche in den Blick. Die Gottesdienste finden wie gewohnt statt: Sonntag, 2.5., 7.30 und 9.30 Uhr, Montag-Freitag, 8.30 Uhr und 19.30 Uhr, Samstag, 19.30 Uhr Männergottesdienst, Sonntag, 9.5., 7.30 Uhr und 10.00 Uhr, 15.00 Uhr Vesper zum Abschluss der Walburga Woche. Am Sonntag findet um 19.30 Uhr ein meditativer Gottesdienst unter dem Thema „Kopf hoch – dann siehst du die Sterne“ statt.

In diesem Jahr werden alle Gottesdienste in der Kirche gefeiert. Wegen Corona stehen in der Kirche nur 26 Plätze zur Verfügung, deshalb ist eine Anmeldung im Pfarrbüro erforderlich (Öffnungszeiten: Dienstags, 10.00 – 11.00 Uhr und Donnerstags, 16.00 – 18.00 Uhr, Tel.: 02972/3648530). Alle Gottesdienste werden über den YouTube Kanal Walburgawoche live gestreamt.

Der Tag der Kommunionkinder muss leider in diesem Jahr ausfallen. Die Senioren werden in den Einrichtungen besucht. Das Vorbereitungsteam der Wallfahrt der kleinen Füße hat sich etwas Besonderes ausgedacht. Ausgehend von der Kirche werden 7 Stationen in Wormbach aufgebaut, die aus dem Leben der Hl. Walburga erzählen. An den einzelnen Stationen gibt es Aufgaben für die Kinder, die kindgerecht die Bedeutung der Heiligen Walburga aufgreifen. Familien, aber auch Einzelpersonen sind eingeladen, den Weg zu gehen. Am Tag der Männer wird es keine spirituelle Wanderung geben, sondern einen Gottesdienst speziell für Männer.

Der Tag der Frauen findet in diesem Jahr in der Kirche statt. Um 18.30 Uhr beginnt Hettwich vom Himmelsberg mit einem Impuls, anschl. ist Zeit für Begegnung und um 19.30 Uhr findet der Gottesdienst für Frauen statt. Anmeldungen nimmt Marita Ax (Tel.:02972/960092) bis zum 29.04. entgegen. In diesem Jahr besteht die Möglichkeit an dem Tag der Frauen auch digital über die Plattform Zoom teilzunehmen. Dort kann man gemeinsam den Livestream ansehen und interaktiv dabei sein. Um den Link zu bekommen, braucht es eine Anmeldung per E-Mail bei Monika Winzenick (monika.winzenick@pv-se.de)

Da es tagesaktuell immer wieder zu Änderungen kommen kann, informieren Sie sich bitte über die Homepage der Christlichen Wegbegleitung (www.christliche-wegbegleitung). Dort finden Sie auch den direkten Link zum YouTube Kanal. Für Fragen wenden Sie sich bitte an die Wallfahrtsleitung Monika Winzenick (02972/3648516) oder Sabine Jasperneite.