Wahl der besten Sportlerinnen und Sportler

Foto: Mannschaft des Jahres 2025 – SV Thülen

Am Samstag, den 21.02., beginnt das Online-Voting für die herausragendsten Sportlerinnen und Sportler der Region. Zwei Wochen lang kann wieder in den Kategorien „Sportlerin des Jahres“, „Sportler des Jahres“, „Mannschaft des Jahres“ sowie „Kader-/Profisportler des Jahres 2025“ abgestimmt werden.

Aus zahlreichen eingereichten Vorschlägen hat die Jury der Sportgala die Nominierten je Kategorie ausgewählt. Eine Übersicht aller Kandidatinnen und Kandidaten samt ihrer sportlichen Erfolge ist auf der Homepage des KSB und im Votingportal einsehbar. „Auch in diesem Jahr sind wieder hochkarätige Athletinnen und Athleten vertreten – von Deutschen Meisterinnen und Meistern über Weltcup-SiegerInnen bis hin zu Europa- und WeltmeisterInnen. Außerdem gibt es erneut viele starke Mannschaftsleistungen. Wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse und freuen uns auf einen besonderen Abend“, erklärt Michael Kaiser vom KreisSportBund.

Jeder kann abstimmen

Auf www.sportgala-hsk.de stehen weitere Informationen sowie der direkte Link zum Voting bereit. Sportvereine verfügen – abhängig von ihrer Mitgliederzahl – über ein erhöhtes Stimmgewicht und sind besonders dazu eingeladen, sich zu beteiligen.

Die Sportgala findet am 25.05.2026 in der Konzerthalle Olsberg statt, der Vorverkauf läuft bereits. Eintrittskarten können über die genannte Website reserviert werden. „Wir haben uns entschieden, den Eintrittspreis von 15,- € stabil zu halten. Auch das vergünstigte Gruppenticket bleibt mit 11,- € auf dem Vorjahresniveau“, so Kaiser weiter. Für Gruppen ab zehn Personen gilt ebenfalls der reduzierte Preis. Ideal also für einen gemeinsamen Mannschaftsabend oder als Dankeschön für engagierte Ehrenamtliche.

Attraktives Showprogramm und große Tombola

Die 27. HSK-Sportgala bietet erneut ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm – mit Showacts aus der Region und professionellen Künstlern – sowie eine Tombola im Gesamtwert von rund 10.000,- €. Auch der KSB-Vorsitzende Detlef Lins blickt voller Vorfreude auf die Veranstaltung: „Alle sind herzlich eingeladen. Besonders die Sportlerinnen, Sportler und die vielen Ehrenamtlichen stehen im Mittelpunkt. Sie verdienen eine gut gefüllte Halle – wir hoffen sehr, dass uns das auch in diesem Jahr gelingt.“ Jetzt heißt es also: abstimmen und Tickets sichern!

Weitere Informationen finden sich unter www.sportgala-hsk.de oder bei der KSB-Geschäftsstelle unter 02904 9763252, Ansprechpartner: Michael Kaiser.

Quelle: KSB HSK Foto: Die Sportlerinnen des Jahres 2025

Nominierte Sportler/innen und Mannschaften

Quelle: Screenshot

Quelle: Screenshot

Quelle: Screenshot