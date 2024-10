Wagyu Sauerland triumphiert erneut

Das Unternehmerpaar Christoph und Katrin auf der Weide zwischen Ihren Wagyu-Rindern

Wagyu Sauerland hat es wieder geschafft! Beim diesjährigen Deutschen Wagyu Fleisch Contest 2024 sicherte sich das Unternehmenaus Arnsberg zum wiederholten Mal den begehrten Titel und unterstrich damit seine Spitzenposition in der deutschen Wagyu-Züchter-Szene.

In einem spannenden Wettbewerb, der die besten Wagyu-Züchter des Landes vereint, konnte Wagyu Sauerland mit herausragender Fleischqualität, intensiver Marmorierung und unverwechselbarem Geschmack überzeugen. Die Jury, bestehend aus renommierten Fleisch-Sommeliers und Gourmet-Experten, lobte besonders die zarte Textur und das aromatische Profil der eingereichten Wagyu-Produkte.

Quelle: Wagyu Sauerland Fein marmoriertes Wagyu Steak, japanischer Teppanyaki Cut

Christoph Willeke, Geschäftsführer von Wagyu Sauerland, zeigte sich stolz und dankbar für den erneuten Erfolg: „Dieser Sieg ist ein Verdienst unseres gesamten Teams. Wir legen enormen Wert auf artgerechte Haltung und eine optimale Fütterung unserer Tiere. Nur so können wir unser Wagyu-Fleisch in dieser herausragenden Qualität produzieren. Es ist eine Ehre, dass unsere Arbeit erneut von der renommierten Experten-Jury anerkannt wurde.“

Bereits in den vergangenen Jahren konnte Wagyu Sauerland mehrere Auszeichnungen gewinnen, doch der diesjährige Triumph ist für das Unternehmen besonders bedeutend. „Der Wettbewerb wird jedes Jahr intensiver, die Konkurrenz schläft nicht. Dass wir erneut den Titel geholt haben, zeigt, dass unsere Qualität und unser Engagement ungebrochen sind“, so Willeke weiter.

Qualität, die überzeugt

Die Erfolgsgeschichte von Wagyu Sauerland basiert auf einer klaren Philosophie: höchste Qualität ohne Kompromisse. Die Tiere des Betriebs werden in einer natürlichen Umgebung mit viel Auslauf gehalten „Der besondere Geschmack unseres Wagyu-Fleisches ist auf die Vielfalt der sauerländer Gräser und Kräuter zurückzuführen. Wir säen eine ganz spezielle Kräutermischung auf unseren Wiesen aus, die den außergewöhnlichen Geschmack prägt“, so Willeke. Diese Hingabe zahlt sich aus –sowohl bei den Kunden als auch bei renommierten Wettbewerben wie dem Deutschen Wagyu Fleisch Contest.

Die Kunden von Wagyu Sauerland schätzen die große Auswahl an Premium-Steaks im neu gestalteten und benutzerfreundlichen Online-Shop. Besonders zur Weihnachtszeit erfreuen sich die exklusiven Gourmet-Pakete in ihrem Online Shop großer Beliebtheit, die Christoph Willeke und seine Partnerin Katrin Schütz europaweit per Express-Versand verschicken. Im Hofladen (freitags 15 bis 17 Uhr und samstags 10 bis 14 Uhr) sowie bei den 5-Gänge-Tasting-Events am Hof haben Interessierte zudem die Möglichkeit, das engagierte Unternehmerpaar persönlich kennenzulernen und sich von ihrer Leidenschaft für hochwertiges Fleisch zu überzeugen.

Quelle: Wagyu Sauerland Preisverleihung beim Wagyu Fleisch Contest, Vorsitzender des Wagyuverband Deutschland Uwe Jerathe (rechts)

Mit dem erneuten Sieg beim Deutschen Wagyu Fleisch Contest 2024 stärkt Wagyu Sauerland seine Position als einer der führenden Anbieter von Wagyu-Fleisch in Deutschland und setzt Maßstäbe für Qualität und Genuss. Der Erfolg ist nicht nur ein Beleg für die hohe Kunst der Zucht, sondern auch ein Versprechen an alle Genießer: Bei Wagyu Sauerland gibt es nur das Beste.

Über Wagyu Sauerland:

Wagyu Sauerland ist ein führender landwirtschaftlicher Betrieb von hochwertigem Wagyu-Fleisch in Deutschland. Das Unternehmen steht für exklusive Fleischqualität, nachhaltige Landwirtschaft und höchste Standards in der artgerechten Tierhaltung. Mit zahlreichen Auszeichnungen gehört Wagyu Sauerland seit vielen Jahren zu den Spitzenbetrieben in der deutschen Wagyu-Szene.

Über den Wagyu Fleisch Contest:

Jedes Jahr ruft der Wagyu-Verband Deutschland –über 220 Züchter sind dort organisiert –zum bundesweiten Wettbewerb auf. Wer sich der Herausforderung stellt, sendet ein Roastbeef, ca. 2kg schwer, ein. Der Wettbewerb gliedert sich in drei Kategorien: die Hauptkategorie für reinrassige Wagyu unter 40 Monate, sowie zwei weitere Kategorien für reinrassige Wagyu über 40 Monate und Wagyu Cross (Kreuzungen aus Wagyu und Nicht-Wagyu). Wagyu Sauerland konnte in diesem Jahr die Hauptkategorie für reinrassige Wagyu unter 40 Monate für sich entscheiden und sich damit nach 2021 erneut an die Spitze der deutschen Wagyu-Züchter setzen.