WÄLDER, WÖLFE, WISENTE IM ROTHAARGEBIRGE

Unser Wald steckt in der Krise. Und das, obwohl er ökologisch und global betrachtet, hochgradig systemrelevant ist. Als Lebensraum unzähliger Tier- und Pflanzenarten, Klima- und Umweltschützer, Rohstofflieferant wie Wirtschaftsfaktor und nicht zuletzt als Ort der Erholung. Ohne den Wald wären auch das Sauerland und das Rothaargebirge nicht denkbar. Wie ist unser Wald entstanden? Welche Rolle spielt er in der Klimakrise? Und wie Lassen sich die aktuellen Debatten um eine nachhaltige Forst- und Jagdwirtschaft, um Biodiversität und die Rückkehr von Wolf und Wisent im Rothaargebirge bewerten, ohne die notwendige Balance von Naturschutz und Wirtschaft aus den Augen zu verlieren?

Ein Sach- und Fachbuch über den Wald

Vorwort im Buch

Die Menschen kennen das Sauerland als Land der tausend Berge. Kenner, die es wissen müssen, sagen, dass es mehr als doppelt so viele sind. Fast alle Berge sind ganz oder teilweise mit Bäumen und Sträuchern bewachsen. Also Wald. Kein Wunder, dass diese faszinierende Region mit ihren nächsten Nachbarn vielen als bewaldete Traumlandschaft erscheint. Das Sauerland ist Waldland und die hier lebenden Menschen haben ein Herz für ihren Wald. Am Wochenende besuchen die Sauerländerinnen und Sauerländer ihn in Scharen. Dabei begegnen sie in ähnlich großer Anzahl Gästen aus Nah und Fern, die im Land der tausend Wälder Ruhe und Erholung suchen.

Als für die erste Ausgabe des WOLL-Magazins ein unverwechselbares Sauerland-Titelmotiv gesucht wurde, hatte WOLL-Fotograf Klaus-Peter Kappest schnell die richtige Idee. Der damals über 80-jährige Josef Grobbel vom Schäferhof stand mit Schäferstock und Mantel auf einer Kuhweide. Im Hintergrund die bewaldeten Sauerländer Berge. Sauerländer Idylle pur. Von der ersten bis zur aktuellen Ausgabe im Herbst 2024 war und ist der Sauerländer Wald ein wichtiges Thema im WOLL-Magazin. Faszinierende Fotos, spannende Geschichten, interessante Interviews mit dem im und für den Wald arbeitenden Menschen, Berichte über die Tier- und Pflanzenwelt, über Gefahren und Probleme sowie neue Entwicklungen: der Sauerländer Wald – eine unendliche Geschichte.

Quelle: WOLL-Verlag

Mehrere Bücher konnte der WOLL-Verlag in den vergangenen Jahren zu diesem Thema herausgeben. Darunter das bundesweit, ja sogar in Nachbarländern stark beachtete Fachbuch des Schmallenbergers Thorben Halbe: „Das wahre Leben der Bäume“. Nicht nur in Fachkreisen wird das Buch gelobt, weil es die Bedeutung der Bäume und damit des Waldes für unsere Kulturlandschaft bestens beschreibt. Weitere Bücher über Bäume und über den Sauerländer Wald runden das Verlagsprogramm in diesem Segment ab.

Mit dem nun von Michael Keuthen vorgelegten Titel „Wälder, Wölfe und Wisente im Rothaargebirge“ liegt eine umfassende Arbeit über die aktuellen, vielfältig diskutierten Themen Klima und Klimawandel, Bäume und Wald, Tierwelt, Natur und Umwelt vor. Darin gibt der Autor seine Erfahrungen und Erkenntnisse, die er in über dreißigjähriger Arbeit im Sauerländer Forst erlangt hat, ebenso weiter wie wissenschaftliche Erkenntnisse und unterschiedliche Perspektiven auf Probleme und Chancen, die unmittelbar oder langfristig mit dem Wald zu tun haben, in fachlich korrekter und dennoch allgemein verständlicher Form. Das Buch bietet allen, die bei den Themen Wald, Wölfe und Wisente im Rothaargebirge mitreden wollen, relevante Fakten sowie Ideen und Anregungen für eine vorbehaltlose Diskussion. – Hermann-J. Hoffe

Michael Keuthen: WÄLDER, WÖLFE UND WISENTE IM ROTHAARGEBIRGE – ISBN: 978-3-948-496-85-2/256 Seiten – 19,90 Euro