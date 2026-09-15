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W.I.R. und Stadtbücherei laden zur Autorenlesung „Alle glücklich“ mit Spiegel-Bestsellerautorin Kira Mohn ein

„Was ist, wenn man doch glücklich sein sollte, es aber nicht fühlt?“ Im Rahmen des Projekts „W.I.R. – Wir im Raum Meschede-Bestwig“ lädt das W.I.R.-Team und die Stadtbücherei Meschede herzlich zu einer besonderen Autorinnenlesung ein.

15. September 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: privat

Vorverkauf hat bereits gestartet

Die Spiegel-Bestsellerautorin Kira Mohn liest am Sonntag, 8. November, ab 19 Uhr in der Lichterkirche Wehrstapel aus ihrem Buch „Alle glücklich“.

Mohns Roman öffnet den Blick auf die Psychologie einer Familie: Nina, Mutter, Ehefrau und MTA, erfüllt alle Rollen, doch daneben gibt es eine, von der niemand etwas weiß. Alexander: Oberarzt, Ehemann, Vater. Tut alles für seine Familie, opfert sich auf als Arzt – und wer dankt es ihm? Emilia: Gymnasiastin. Zum ersten Mal richtig verliebt. Sucht ihren eigenen Weg, geht aber den des Freundes. Ben: Student. Es geht ihm gut. Es geht ihm wirklich gut. Verdammt noch mal, es geht ihm gut!

Nina, Alexander, Emilia und Ben. Eine liebevolle Mutter, ein beruflich erfolgreicher Vater, zwei wohlgeratene Kinder. Doch wenn der Druck steigt, reißt die Fassade auf. Der Roman ist ein scharfer, zugleich liebevoller Blick auf Familie, Glück und Zusammenhalt – eine Geschichte, die neugierig macht, berührt und zum Nachdenken einlädt.

Einlass zur Lesung ist ab 18:30 Uhr. Die Veranstaltung dauert rund eineinhalb Stunden und umfasst eine ca. 20-minütige Pause. Im Anschluss laden ein Come Together mit kleinem Snack sowie ein Büchertisch von der Buchhandlung „Wortreich“ mit Signiermöglichkeit von Kira Mohn zum gemütlichen Verweilen ein.
Die Plätze sind begrenzt, schnell sein lohnt sich: Tickets im Vorverkauf gibt es ab sofort für 5 Euro in der Stadtbücherei Meschede: 0291/205 220 oder buecherei@meschede.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt dann 7 Euro.

Quelle: Stadtbücherei Meschede



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