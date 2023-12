Der Kirchenchor St. Bartholomäus Meggen ist mit seinen mehr als 80 Aktiven einer der größten und anerkanntesten Chöre im Sauerland. In diesem Jahr feiert der Chor sein 100jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass fand heute, am 2. Adventssonntag ein außergewöhnliches, vorweihnachtliches Galakonzert statt.

Neben dem Jubelchor St. Bartholomäus Meggen unter der Leitung von Harald Jüngst traten die Kantorei Sankt Barbara Krakau, das Brass Quintett Leipzig, das Kammerorchester der Dortmunder Philharmoniker und die Sopranistin Anna Pelhken in der großen Pfarrkirche St. Agatha Altenhundem auf. Die war für das großartige Konzert gewählt worden, um möglichst vielen Chorfreunden die Teilnahme an dem Galskonzert zu garantieren. Und die Besucher erlebten ein fulminantes Konzert, das wohl allen noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Punkt 17:00 Uhr begrüßte die 1. Vorsitzende des Kirchenchors St. Bartholomäus Meggen, Maria Arns, besonders die musikalischen Gäste aus Krakau, aus Leipzig und Dortmund sowie zahlreiche Ehrengäste und Freunde und Förderer des Vereins und der Konzerte des Jubelchores. Danach startete ein fantastisches, vorweihnachtliches Konzert mit bekannten und weniger bekannten Chor- und Musikwerken. Darunter das Magnificat von John Rutter, das eindringliche Tollite hostias von Camille Saint-Saens oder zum Abschluss das Halleluja von Georg Friedrich Händel. Diese gemeinsamen Auftritte der beiden Chöre und des Orchesters unter der Leitung von Prof. Wieslaw Delimat sorgten ebenso wie die einzelnen Chorgesänge und Auftritte des Brass Quintett emBrassment aus Leipzig für einen langanhaltenden Begeisterungssturm. Mit zahlreichen Zugaben und dem zusammen mit den Besuchern aufgeführten Weihnachtslied „Tochter Zion“ ging nach über 100 Minuten ein wunderbares Vorweihnachtskonzert in der Pfarrkirche St. Agatha in Altenhundem zu Ende. Dem Kirchenchor St. Bartholomäus Meggen ist mit diesem vorweihnachtlichen Galakonzert zum 100jährigen Jubiläum ein denkwürdiger Abschluss gelungen.