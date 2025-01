Vorwärts in die Zukunft

Volksbank Sauerland unterstützt mit 124.850 Euro Zukunftsprojekte im Sauerland

Vereine im Fokus: Volksbank Sauerland fördert mit Zukunftsoffensive 2024 Nachhaltigkeit in der Region

Kreis Olpe/Hochsauerlandkreis. Anfang 2024 rief die Volksbank Sauerland zur Teilnahme an der Zukunftsoffensive 2024 auf, einer Initiative, die darauf abzielt, Vereine in der Region zu unterstützen, die sich mit speziellen Projekten zur energetischen Sanierung beschäftigen. Im vergangenen Herbst fand die feierliche Spendenübergabe statt. Der Vorstand der Genossenschaftsbank überreichte Spendengelder von insgesamt 124.850 Euro an 38 Vereine aus dem Sauerland.

Der Jubel und die Freude bei den über 70 Vereinsvorständen war groß. Diese bedeutende Veranstaltung markierte einen Meilenstein in Bezug auf nachhaltige Entwicklung und regionales Engagement.

Die Volksbank Sauerland hatte ursprünglich 60.000 Euro für die Förderung energetischer Vereinsprojekte vorgesehen. Aufgrund der überwältigenden Resonanz und der Vielzahl der Anträge wurde das Spendenvolumen jedoch auf knapp 125.000 Euro erhöht. Ein deutliches Zeichen für den Erfolg und die Relevanz der Zukunftsoffensive 2024!

Die geförderten Projekte, darunter u. a. die Installation von Photovoltaikanlagen und energieeffizienten Beleuchtungssystemen, setzen wegweisende Maßstäbe für eine nachhaltige Zukunft und unterstreichen das Verantwortungsbewusstsein der Vereine im Hinblick auf die Reduzierung von CO₂-Emissionen.

„Die Zukunft lässt sich am besten gestalten, wenn man aktiv daran teilhat“, betonte Vorstandsmitglied Bernd Griese. „Mit der Zukunftsoffensive 2024 möchten wir den Vereinen im Sauerland einen finanziellen Impuls für ihre energetischen Maßnahmen geben.“ Die Vereine planen Zukunftsprojekte mit einem Investitionsvolumen von über 410.000 Euro. Die Spendengelder von rund 125.000 Euro sorgen für Freude und Dankbarkeit bei den Teilnehmern.

In seiner Begrüßung hob Vorstandsmitglied Bernd Griese die zentrale Rolle der Vereine als Herzstück der Region hervor, die maßgeblich zur Gemeinschaft und zum sozialen Leben beitragen. Durch die energetische Sanierung ihrer Gebäude zeigen die Vereine nicht nur Verantwortungsbewusstsein, sondern leisten auch einen bedeutenden Beitrag zum Umweltschutz und zur Zukunftsfähigkeit der Region.

Die Volksbank Sauerland dankt allen beteiligten Vereinen für ihr Engagement und ihre wegweisenden Projekte. Gemeinsam wird ein entscheidender Beitrag für eine nachhaltige Zukunft geleistet. Die Volksbank freut sich darauf, auch in den kommenden Jahren weiterhin als Impulsgeber maßgeblich an einer nachhaltigen Entwicklung mitzuwirken.

Vereine, die von der Zukunftsoffensive 2024 profitieren:

FC Nuhnetal 2004 e. V.

Schützenverein 1889 Lenne e. V.

SSV Elspe 1911 e. V. – Jugendabteilung –

St. Hubertus Bruderschaft Dreislar 1903 e. V.

Osterfeuerverein Niederste Poorte e. V.

KG Rote Funken Saalhausen e. V.

Schützenverein St. Jakobus Elspe e. V.

SC LWL 05

Schützenverein St. Hubertus Halberbracht e. V.

Sportverein Brachthausen-Wirme e. V.

SC Lennetal e. V.

Yacht und Ruderclub Attendorn e. V.

Schützenverein Bilstein 1890 e. V.

St. Sebastianus Schützenbruderschaft Helden

TuS Silberg-Varste 09

Meggener Knappenkapelle 1883 e. V.

VfL Heinsberg 1930 e. V.

Herdringer Tennisclub e. V.

Schützenbruderschaft St. Hubertus Sundern 1631 e. V.

SuS Westenfeld 1921 e. V.

St. Liborius Schützenbruderschaft Assinghausen 1871 e. V.

Musikverein Hagen e. V.

St. Severinus Schützenbruderschaft Calle 1658 e. V.

SuS 1921 Grevenstein e. V.

Arnsberger Bürgerschützengesellschaft e. V.

TuS Hachen 1920 e. V.

Spielmannszug Meschede 1956 e. V.

St. Anna Schützenbruderschaft 1876 Nuttlar e. V.