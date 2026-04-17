Vorstand neu aufgestellt: Frischer Wind für den Waldskulpturenweg

Der Pfad ist die wohl sehenswerteste Verbindungsstrecke zwischen Wittgenstein und Sauerland – und dies schon seit gut einem Vierteljahrhundert. Weit über die Region hinaus reicht seine Strahlkraft. Und daran soll sich weiterhin nichts ändern. „Wir gehen mit neuem Rückenwind in die Zukunft. Es geht nicht nur darum, den Weg weiterhin zu erhalten, sondern ihn auch künftig noch attraktiver zu gestalten. Damit das gelingt, brauchen wir jetzt aber eine konzentrierte Bestandsaufnahme, um die Qualität des

Weges dauerhaft zu sichern“, erklärte Volker Sonneborn.

Der Bürgermeister ist der neue Vorsitzende des Fördervereins des Waldskulpturenwegs Wittgenstein Sauerland, der Bad Berleburg und Schmallenberg direkt miteinander verbindet. Egal ob „Stein-Zeit-Mensch“, „Das goldene Ei“, „Der Krummstab“ oder eine der zahlreichen weiteren Skulpturen auf dem Weg – jedes einzelne Werk hat seine ganz besondere, eigene Wirkung. Und gleichzeitig ist der Waldskulpturenweg mehr als die Summe seiner Einzelteile. Er ist ein Gesamtkunstwerk, in dem Natur eindrucksvoll auf Kunst trifft.

Der Förderverein hat sich auf eine breite Basis für die Zukunft gestellt und einen personellen Umbruch vollzogen. Denn nicht nur auf dem Posten des Vorsitzenden gab es einen Wechsel – Volker Sonneborn folgte auf Winfried Schwarz –, sondern auch in den weiteren Ämtern: Schmallenbergs Bürgermeister Johannes Trippe ist neuer stellvertretender Vorsitzender und folgt auf Carl Anton Schütte. Nach zwei Jahren zur Halbzeit übernimmt der Schmallenberger das Amt des Vorsitzenden, während

sein Bad Berleburger Pendant dann die Rolle des Stellvertreters übernimmt. „Wir wollen Hand in Hand in die Zukunft gehen und gemeinsam ein Zeichen setzen“, erklärte Volker Sonneborn. Ähnlich sah dies auch Johannes Trippe: „Der Waldskulpturenweg ist für die Menschen die hier leben, aber auch aus touristischer

Perspektive extrem wertvoll. Der Weg ist ein Paradebeispiel dafür, wie erfolgreich interkommunale Zusammenarbeit sein kann und deshalb sollten wir sie unbedingt weiterführen“, erklärte der Schmallenberger im Rahmen der Mitgliederversammlung im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg.

Auch auf den weiteren Posten gab es Neubesetzungen: Eva Homrighausen ist neue Schriftführerin, Sarah Menzebach übernimmt das Amt der Schatzmeisterin. Beisitzer sind Andreas Bernshausen (BLB-Tourismus GmbH), Rouven Soyka (SauerlandTourismus) und Frank Henk (Rechtsanwalt), die die Schwerpunkte ihrer Ämter auf die touristische Perspektive bzw. auf Ehrenamt und Sponsorenakquise legen.

Jahrelang hat der bisherige Vorstand die ehrenamtliche Arbeit rund um den Waldskulpturenweg Wittgenstein-Sauerland erfolgreich gemeistert. Dafür dankte der neue Vorsitzende den scheidenden Vorstandsmitgliedern um seinen Vorgänger Winfried Schwarz, den bisherigen Schriftführer Otto Marburger und die bisherige Schatzmeisterin Ursula Buschmann herzlich. „Ohne euch wäre der Weg sicher nicht das, was er heute ist: ein Erfolgsmodell für unsere Region“, erklärte Volker Sonneborn.