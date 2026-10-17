Vorsitzender Halbe des Leader-Vereins „4 Mitten im Sauerland“:

„Auch Eslohe profitierte von Leader-Förderung“

„Auch die Gemeinde Eslohe hat in den vergangenen Jahren gut von unserer Leader-Förderung profitiert.“ Das sagt Bernhard Halbe, ehemaliger Bürgermeister von Schmallenberg und seit Mai 2022 erster Vorsitzender des Leader-Vereins „4 Mitten im Sauerland“. In diesem Verein arbeiten Meschede, Schmallenberg, Bestwig und Eslohe zusammen.



In den Jahren 2014 bis 2022 ging es bei „4 Mitten im Sauerland“ um eine EU-Förderung von 2,3 Millionen Euro. Davon waren rund 600.000 Euro für die Geschäftsstelle in Bestwig vorgesehen, die mit Regionalmanagerin Miriam Schulte-Remmert und Regionalmanager Michael Bünner bestens besetzt ist. Beide bringen die zu realisierenden Projekte durch den bürokratischen Aufwand.



Fast 500.000 Euro für Eslohe

In dieser Periode gab es einen Betrag von 1,7 Millionen Euro für die Projekte und seit 2019 jährlich 200.000 Euro für Kleinprojekte. „Davon haben wir in Eslohe 16 Projekte mit einem Förderbetrag von fast 500.000 Euro und 23 Kleinprojekte unterstützt. Das hat auch damit zu tun, dass in unserem Leader-Vorstand die Gemeinde Eslohe gut vernetzt ist – mit Ralf Schmidt aus Eslohe, Katharina Schwake-Drucks aus Kückelheim/Salweytal und Doris Schön aus Cobbenrode. Sie werden begleitet durch Herrn Stefan Berg, Leader-Beauftragter der Gemeinde. So gibt es für die Vereine in Eslohe ausgezeichnete Möglichkeiten, Projekte aus der Bevölkerung in die Leader-Gemeinschaft zu bringen“, so Bernhard Halbe.



Unter den geförderten Esloher Projekten sind zum Beispiel das Multifunktionsspielfeld in Bremke, die Infothek im Rathaus in Eslohe und die barrierefreie Pit-Pat-Anlage in Wenholthausen. Auch die Erweiterung des KüBel Kückelheim um einen Jugendraum und Toiletten, der Kapellenrundweg in Reiste, das begehbare Fernglas in Eslohe, die Errichtung einer PV-Anlage zum Betrieb einer Fahrradladesäule in Hengsbeck und die Küche im Stertschultenhof wurden durch Leader gefördert.



Jedes Projekt ist ein Leuchtturmprojekt

Gefragt nach dem Leuchtturmprojekt von Eslohe äußert Bernhard Halbe sich ganz diplomatisch. „Es ist nicht an uns als Leader-Gemeinschaft, darüber zu entscheiden. Jeder Verein oder jede Organisation sieht ihr Projekt als ihr Leuchtturmprojekt, und das ist auch gut so“, sagt er.



Wie es in den kommenden Jahren mit dem EU-Leader-Programm weitergeht, darüber wird in Europa viel diskutiert. Dieses Programm existiert im EU-Agrarbereich seit 1991 neben der Förderung der Landwirte. Diese zweite Säule im Agrarbereich wird von Anfang an stark nachgefragt, um den ländlichen Raum und die ländliche Wirtschaft zu stärken.



Bernhard Halbe: „Ich habe mittlerweile festgestellt, dass das Europäische Parlament am EU-Leader-Programm festhalten will. Gleichzeitig wissen wir, dass die EU wie nie zuvor Finanzen für neue Aufgaben wie Verteidigung und Digitalisierung braucht. Und dasselbe gilt auch innerhalb der Bundesrepublik für Bund und Länder. Aber wir machen weiter, es kommen noch viele Wünsche aus den Kommunen“, sagt Bernhard Halbe zum Schluss.



Mehr Informationen: www.leader-sauerland.de