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Vorlesewettbewerb der Mescheder Grundschulen

Beim diesjährigen Mescheder Vorlesewettbewerb der Grundschulen haben die besten Vorleserinnen und Vorleser der Stadt ihr Können unter Beweis gestellt. Die traditionsreiche Veranstaltung fand jetzt in den Räumlichkeiten der Sparkasse Mitten im Sauerland statt, die die Stadtbücherei Meschede seit vielen Jahren unterstützt.

12. Juni 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Stadt Meschede

Kinder erwecken Bücher zum Leben

Beim diesjährigen Mescheder Vorlesewettbewerb der Grundschulen haben die besten Vorleserinnen und Vorleser der Stadt ihr Können unter Beweis gestellt. Die traditionsreiche Veranstaltung fand jetzt in den Räumlichkeiten der Sparkasse Mitten im Sauerland statt, die die Stadtbücherei Meschede seit vielen Jahren unterstützt.

Der Vorlesewettbewerb wird seit vielen Jahren gemeinsam von der Stadtbücherei Meschede und dem Förderverein der Stadtbücherei Meschede für die vierten Klassen der fünf Mescheder Grundschulen ausgerichtet. Bereits in den Wochen vor dem Finale wurde in den Schulen intensiv gelesen und geübt. Nach klasseninternen Vorleserunden und den jeweiligen Schulentscheiden qualifizierten sich die besten Leserinnen und Leser für den Stadtentscheid.

Im Finale traten Rahel Hildebrandt (Marienschule Meschede), Ida Berkemeier (St.-Nikolaus-Grundschule Freienohl), Joshua Scharf (Luziaschule Berge), Nora Okesson (St.-Johannes-Grundschule Eversberg) sowie Elisa Maria de Lemos (Grundschule unter dem Regenbogen) gegeneinander an.

Mit einer überzeugenden Leseleistung setzte sich Elisa Maria de Lemos am Ende knapp gegen die starke Konkurrenz durch und sicherte sich den Sieg beim Mescheder Vorlesewettbewerb 2026. Als Gewinnerin erhielt sie eine Urkunde, einen Buchgutschein sowie ein Buchgeschenk. Die Preise wurden vom Förderverein der Stadtbücherei Meschede zur Verfügung gestellt. Auch die übrigen Finalistinnen und Finalisten durften sich als Anerkennung ihrer Leistungen über ein Buchgeschenk freuen.

Die Jury zeigte sich beeindruckt vom hohen Niveau der Vorträge. Ihr gehörten die Leiterin der Stadtbücherei Meschede, Merle Muckermann, die Kassiererin des Fördervereins der Stadtbücherei Meschede, Helga Arnrich, sowie Frank Höppner von der Buchhandlung Wortreich an.

Mit dem Vorlesewettbewerb möchten die Stadtbücherei und ihr Förderverein die Freude am Lesen fördern und die Lesekompetenz von Kindern stärken, unterstreicht Merle Muckermann, Leiterin der Stadtbücherei: „Der Wettbewerb zeigt jedes Jahr aufs Neue, mit wie viel Begeisterung und Talent die Mescheder Grundschulkinder Bücher zum Leben erwecken.“

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