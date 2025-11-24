Musikereignis der Extraklasse: Volksbank Gala Night of Sounds 2026 – Vorverkauf startet

Am 25. und 26. April 2026 verwandelt sich die Stadthalle Schmallenberg erneut in einen Ort voller Klang, Emotion und musikalischer Vielfalt. Die Volksbank Gala „Night of Sounds“ präsentiert auch 2026 ein mitreißendes Programm, das Klassik, Pop, Oper, Operette, Filmmusik und Musical miteinander verbindet – verfeinert durch beeindruckende Showelemente und einen Special Guest aus der Region, der vielen bekannt sein dürfte.

Unter der musikalischen Leitung von Michael Nathen wird das gesamte Programm von heimischen Akteurinnen und Akteuren gestaltet: der Jungen Philharmonie Lennestadt, den Chören Gaudium, Junger Chor Eslohe, Aviva, der Night of Sounds-Band sowie herausragenden Solistinnen und Solisten. Dabei sein wird unter anderem der Komponit und Sänger der Sauerland-Hymne „Mein Herz schlägt für das Sauerland“, Reiner Hänsch und ZOFF. Charmant und gewohnt lebendig führt erneut WDR-Moderatorin Anne Willmes durch beide Konzertabende.

Ein Ereignis, das verbindet – seit 15 Jahren

Seit eineinhalb Jahrzehnten begeistert die Night of Sounds Besucherinnen und Besucher aus nah und fern. Aufgrund der stetig wachsenden Nachfrage finden die Konzerte 2026 erneut an zwei Tagen statt. Die Vorfreude ist bereits jetzt in den Proben deutlich spürbar.

Katharina Daxer (Junge Philharmonie Lennestadt) bringt diese Stimmung auf den Punkt: „Es ist etwas ganz Besonderes, wenn aus der Vorfreude auf die Konzerte plötzlich Realität wird. Sobald die ersten Töne erklingen, fällt die Anspannung ab – und die pure Freude entsteht, Teil eines großen Ganzen zu sein. Die familiäre Atmosphäre, das begeisterte Publikum und die vielen bekannten Gesichter machen die Night of Sounds jedes Jahr zu einem emotionalen Erlebnis, das berührt und verbindet.“

Volksbank Sauerland – verlässlicher Partner seit Beginn

Von der ersten Stunde an begleitet die Volksbank Sauerland eG die Night of Sounds als starker Partner. Vorstandsmitglied Michael Griese betont: „Musik verbindet und schafft Gemeinschaft – genau das lebt die Night of Sounds seit vielen Jahren. Wir unterstützen dieses Format bewusst, weil es eindrucksvoll zeigt, welche kulturelle Kraft in unserer Region steckt. Menschen aus dem Sauerland schaffen hier etwas, das weit über zwei Konzertabende hinaus wirkt.“

WOLL unterstützt die Night of Sounds – 2025 und 2026

Auch das WOLL-Magazin steht fest an der Seite des Projekts und begleitet die Night of Sounds als offizieller Medienpartner. Mit Berichten, Interviews und Hintergrundgeschichten trägt WOLL dazu bei, die besondere Atmosphäre und die kreative Leistung aller Beteiligten in die Region zu tragen und sichtbar zu machen.

Vorverkauf startet am 28. November 2025

Tickets sind ab 28. November 2025 unter www.nightofsounds.de erhältlich – in vier Kategorien.