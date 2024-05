Vorfreude auf den 10. Sauerland-Höhenflug-Trailrun

Der Countdown läuft: Der 10. Sauerland-Höhenflug-Trailrun, präsentiert von Naust Hunecke, steht vor der Tür und die Vorfreude ist groß! Bereits knapp 500 Laufbegeisterte haben sich für dieses besondere Event am 9. Juni in Sundern-Hagen angemeldet. Wer noch dabei sein möchte, hat bis zum 7. Juni die Möglichkeit, sich online unter www.hoehenflug-trailrun.de anzumelden.

Zum 10-jährigen Jubiläum erwarten die Teilnehmer viele Highlights:

Alle Starter/innen dürfen sich auf eine hochwertige Holzmedaille freuen, während die Läufer der 10 km- und Halbmarathon-Distanz zusätzlich mit Trailrun-Sportsocken beschenkt werden. Ein Novum in diesem Jahr ist die Sprintwertung auf den letzten 200 Metern der Strecken. Hier können alle Teilnehmer der 5 km, 10 km und Halbmarathon-Distanz nochmal alles geben und um die Krone des Sprintkönigs bzw. der Sprintkönigin kämpfen. Tolle Preise warten auf die Schnellsten!

Zudem gibt es erstmals eine Teamwertung. Ein Team besteht aus drei Läufer, die die verschiedenen Strecken (5 km, 10 km, 21 km) absolvieren. Die Anmeldung zur Teamwertung erfolgt automatisch durch die Angabe des gleichen Teamnamens oder Vereins bei der Registrierung. Achtet dabei bitte auf die exakte Schreibweise!

Im Zielbereich erwartet alle Teilnehmer eine Erfrischung mit Veltins-Fassbrause und 0,0 Produkten.

Der Trailrun wird weiterhin unterstützt von A.L.S. – die Speditionsexperten aus Arnsberg, der Volksbank Sauerland und Sorpetaler Fensterbau.

Wie im Vorjahr setzt der Sauerland-Höhenflug-Trailrun ein starkes Zeichen für den Umweltschutz. In Kooperation mit der Baumpflanzaktion von WaldLokal in Sundern, wird das Ziel verfolgt, neue Bäume anzupflanzen und so CO2 zu binden. Jeder Läufer kann mit einem kleinen Beitrag auch zum Klimaschutz beitragen.

Für die perfekte Stimmung sorgt eine Sambatrommelgruppe und für eine besondere Lauferfahrung steht ein Bungee-Running Eventmodul bereit.

Jetzt anmelden und einen unvergesslichen Tag beim 10. Sauerland-Höhenflug-Trailrun erleben!

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.hoehenflug-trailrun.de