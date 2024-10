Vorbereitung auf den Winter

Führungsteam der SZW gut aufgestellt. v.l. Ingo Götze, Carsten Blüggel, Frank Hunold, Stephan Pieper, ©SZW

Winterberg. (ske) Die stetige Weiterentwicklung der beiden Sportstätten VELTINS-EisArena und Schanzenpark Winterberg, mit der St. Georg Sprungschanze als Aushängeschild, gilt als eine der zentralen Anliegen und Aufgaben des Sportzentrums Winterberg. Die SZW betreibt beide Sportstätten. Daher gilt es Synergieeffekte zu nutzen und auch das Führungsteam des SZW entsprechend aufzustellen. Dem wurde jetzt mit einem neuen Führungsteam Rechnung getragen. Das neue Führungsteam besteht aus Stephan Pieper, dem Geschäftsführer des SZW, Ingo Götze (Eismeister), Frank Hunold (Technischer Mitarbeiter) sowie Schanzenmeister Carsten Blüggel. „Das neue Führungsteam arbeitet Hand in Hand, um die Sportstätten weiterzuentwickeln und effizienter werden zu lassen“, betont Stephan Pieper. „Mit einem so tollen Team kann der Winter nur gut werden!“ Synergien können in erster Linie sehr gut gezogen werden, da bei beiden Sportstätten das gleiche Personal arbeitet und alle eingesetzt werden können.

Erster Betriebstag in der VELTINS-EisArena ist der 31. Oktober

Der Winter und die neue Saison nahen: Beide Sportstätten wechseln vom Sommer- in den Winterbetrieb. In der VELTINS-EisArena beginnt Ingo Götze mit dem Team mit der anspruchsvollen Eineisung der Bahn. Blitzblank und schnell: Das Eis gilt weltweit als „exzellent“. Der erste offizielle Betriebstag in der VELTINS-EisArena ist der 31. Oktober.

Die Schanzen werden am 4. November auf den Winter vorbereitet

Am 4. November werden die Schanzen auf den Winter eingestellt. Dank der Mattenschanzen können die Sprunganlagen auch im Sommer genutzt werden. Als wichtigste Aufgabe müssen Schanzenmeister Carsten Blüggel das SZW-Team die „Sommermatten“ mit Schneehaltenetzen belegen. Diese Schneenetze sorgen dafür, dass der Schnee auf dem Absprunghang gehalten werden kann. Ab jetzt kann nur mit einer 30cm Schneeschicht auf den Schanzen gesprungen werden.

Die Vorbereitungen für den Winter laufen auf Hochtouren. Für Ingo Götze ist der Winter seine bevorzugte Jahreszeit: „Schon im Sommer freue ich mich auf den Winter und die Eiszeit. Wir sind voll motiviert.“ Das gilt auch für Carsten Blüggel und sein Team für den Winterbetrieb auf den Schanzen. SZW-Pressesprecherin Luisa Mette fasst es wie folgt zusammen: „Der Winter kann kommen. Unsere Sportstätten werden bestens präpariert sein.“