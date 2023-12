Von Schmallenberg in den Senegal

Vera Peters und ihre Schwester Sabine Miensok, beide geboren in Schmallenberg, haben sich am 2. Weihnachtstag auf eine Abenteuerreise über mehr als 7.000 km vom Sauerland über das Siebengebirge entlang der afrikanischen Westküste bis in den Senegal begeben. Die erste Etappe bis Bordeaux liegt schon hinter den beiden Abenteuerinnen. Heute geht es über die spanische Grenze weiter Richtung Afrika.

Erbstück wird gespendet

Das Abenteuer beginnt mit der Entscheidung, einem Erbstück eine besondere Bedeutung zu geben. Ein Mercedes W202 C180 von ihrer „Mama Mia“ wird nach Abschluss der Rallye gespendet und wird weiter seine Dienste in Afrika tun. „Diese Entscheidung wäre sicherlich ganz im Sinne unserer lebenslustigen Mutter gewesen, die sich ihr Leben lang ehrenamtlich engagiert hat“, sagt Vera Peters. „Unser Mercedes-Oldie ist ein Teil unserer Familiengeschichte und steht für die tiefen Werte unserer Eltern in Bezug auf „Familienunternehmen, Respekt, Freude, Freiheit und kulturellen Austausch“. Und weiter: „Diese Rallye ist für uns nicht nur eine abenteuerliche Fahrt, sondern eine Reise mit tiefem Sinn. Unsere Mission im Leben ist es, einen bedeutsamen Unterscheid zu machen. Wir sind bereit, unser Erbstück zu spenden, unsere Zeit und Energie zu investieren, um Veränderungen zu bewirken und unsere ehrenamtlichen Projekte persönlich, nah und im Alltag zu erleben. Als Schwesternteam sehen wir uns seit Jahrzehnten als „Wilde Löwinnen“, die auch in beruflichen Männerdomänen ihr erfolgreiches Standing mit Leichtigkeit und Begeisterung leben.“

Quelle: Vera Peters Mit dem Mercedes W202 C180 am 27. Dezember in Bordeaus bereit zur Weiterfahrt über die Grenze nach Spanien

Für eine bessere Zukunft

Im Rahmen der Teilnahme der beiden Schwestern an der dust-and-diesel Rallye engagiert sich der Veranstalter BusinessArt für einen wohltätigten Zweck, der über das persönliche Abenteuer hinausreicht. Der Erlös aus dem Verkauf oder der Übergabe aller nach Afrika überführten Autos im Rahmen der Rallye wird an „AEPN Mauretanienhilfe e.V.“ gespendet. Dieser gemeinnützige Verein widmet sich der Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien im westafrikanischen Staat Mauretanien. Durch diese Initiative trägt BusinessArt dazu bei, das Leben derjenigen zu verbessern, die Unterstützung am dringendsten benötigen.

Über Vera und Sabine

Seit 30 Jahren verbindet Vera Peters mit ihren Unternehmerreisen, den LIFE Safaris das Abenteuer und die Weisheit der Wildnis mit handfestem Business Know-How. Sie ist Unternehmerin, Botschafterin, Rednerin, Mutter und tatkräftige Umsetzerin. Als Dipl. Ingenieurin für Luft- und Raumfahrttechnik und Dipl. Wirtschaftsingenieurin mit mehr als 25 Jahren Führungs- und Großprojekterfahrung bei der Deutschen Lufthansa AG sowie Dozentin für interkulturelle Kompetenz zählt sie zu den TOP 100 Excellence Trainern. Mit dem Award Innovativste Unternehmerin 2022 wurden u.a. auch ihre Erfolge für die Leistungen der Beratung von mehr als 1.600 Unternehmern und Führungskräften gewürdigt. 2020 gründete sie den Verein „Business 4 Needs & Dreams e.V..

Sabine Miensok bringtr als Dipl.-Ing. für Kunststofftechnik ihr Konw-How und ihre Erfahrung als Troubleshooterin mit. Als erfolgreiche Vertrieblerin begleitet sie Menschen aus vielen Kulturen in ihre eigene Kraft, um sich eigenständig ein erfolgreiches Unternehmen und Leben aufzubauen. Durch ihre besonderen Fähigkeiten und ihre Zielorientierung ist in den letzten Jahren ein großes Netzwerk mit vielen Hunderten von Vertriebsmitarbeitern entstanden. Wenn die zeit es erlaubt, begleitet sie Vera auf ihren LIFE Safaris und unterstützt damit Kunden bei der Unternehmens- und Persönlichkeitsentwicklung. Sie ist ebenfalls im Vorstand von „Business 4 Needs & Dreams e.V. engagiert.

Nach 21 Tagen voller Herausforderungen, mühsamer Offroad-Etappen und scheinbar endloser Sandpisten wollen Vera und Sabine das Ziel: den Markt von St. Louis im Senegal erreichen. Dann geht die staubige, aber faszinierende Rallye über Fés und Marrakesch, der „Perle des Südens“, entlang der wilden marokkanischen Atlantikküste direkt in die Weiten der westafrikanischen Wüste Mauretaniens zu Ende. WOLL wird an dieser Stelle über die verschiedenen Etappen zum Ziel berichten.