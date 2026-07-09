„Von Nord nach West“ ist bestens in den Kultursommer gestartet

Die zweite Show macht den Klosterhof zum Zirkus

Aber sicher doch, beruhigt da das Team vom Kultursommer – und lädt direkt ein zum zweiten „Nord/West“-Abend am kommenden Montag, 13. Juli, um 19.30 Uhr vor dem Lichthaus im Klosterhof Wedinghausen. Und was wird dieses Mal geboten? Zwei Duos zwischen gekonnter Akrobatik und großem Spaß, jedes für sich und beide zusammen absolut familientauglich. Willkommen beim Zirkus!

Da ist zum einen das Duo Silas. Es unternimmt eine faszinierende Reise durch die Welt des Zirkus. Spektakuläre Jonglage, beeindruckende Momente am Trapez und ein ganz feiner Sinn für Humor sorgen beim Publikum für ungläubiges Staunen, befreites Lachen und mitreißende Spannung. Die beiden Künstler aus den Niederlanden, Eva und Roel, schaffen eine besondere Nähe zum Publikum – und erinnern auf charmante Weise daran, das Leben doch bitte nicht zu ernst zu nehmen. Denn ihr Programm „Silasition“ ist bestes modernes Zirkustheater unter freiem Himmel: vergnüglich, interaktiv, zugänglich und dabei voller Herz!

Und zum anderen ist da das Ensemble Compagnie Crelle. Zwei Damen, zwei Seelen und ein Stammbaum ergeben hier zusammengenommen „Die Flying Sisters“, womit ihr Programm auch gleich zu einem griffigen Namen kommt. Mit sprühendem Charme und extra viel Enthusiasmus treten die beiden Schwestern in die Fußstapfen ihrer berühmten Vorfahren und führen den Familienzirkus fort. Dabei entdecken, erfinden und kombinieren sie ihre – teils doch ganz schön absurden – Fähigkeiten neu: es wird auf Spitzenschuhen gejodelt, Wassergläser werden in Reifen durch die Luft katapultiert, schwierigste Hula-Hoop Tricks paaren sich mit betörendem Ukulelenspiel und eine fliegende Zauberkiste gibt ihren ungeahnten Inhalt preis. Eine urlustige Straßenshow mit viel Musik und voller Energie!

Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, die auftretenden Künstler:innen freuen sich aber nach guter alter Straßentheater-Sitte über die Erlöse der freiwilligen Hutsammlung, die ausschließlich ihnen selbst zu Gute kommen. Für Erfrischungsgetränke sorgen wieder die DPSG Pfadfinder Neheim. Gespielt wird möglichst auch bei ungünstigem Wetter, soweit das Künstler:innen und Publikum gegenüber vertretbar ist. Und schon mal vormerken: weitere „Von Nord Nach West“-Termine in Arnsberg sind der 20. und der 27 Juli.

Quelle: Matteo Blau

Hintergrundinformation:

Die „Von Nord Nach West“-Straßentheater-Tour versteht sich als Werkstattbühne für professionelle Straßentheater-Akteur:innen, solche am Anfang ihrer Karrieren, wie auch „alte Hasen und Häsinnen“. Jahr für Jahr machen sich wochenweise nacheinander insgesamt vier Shows mit jeweils zwei Ensembles bzw. Solo-Künstler:innen auf den Weg durch den Nordwesten der Republik. Seit nunmehr 14 Jahren ist die Tour im Sommer unterwegs und präsentiert sich aktuell in sieben teilnehmenden Städten. Vorgestellt werden ganz unterschiedliche Theaterproduktionen für den öffentlichen Raum, die sich noch in der Entwicklung befinden oder bereits erste (Test-)Aufführungen hinter sich haben.

Denn Straßentheater entwickelt sich im Wesentlichen Schritt für Schritt vor Publikum – nicht selten braucht eine Produktion 10 bis 20 Auftritte, oder ein bis zwei Jahre, um sich vollständig zu entfalten. Die Tour ist daher gedacht zum Einspielen und Ausprobieren neuer Produktionen und Stücke vor Publikum. Sie schlägt, wenn man so will, die Brücke zwischen dem Probenraum und dem Markt der etablierten Straßentheater-Festivals.

Wichtig zu wissen: Die Künstler:innen gehen bei „Nord/West“ ohne Gage und auf eigenes finanzielles Risiko auf Tour, allein das Hutgeld ist der Künstler:innen Lohn. Und wenn die Tour zu Ende ist, wird jede:r Teilnehmer:in ca. 1.000 Km zurückgelegt haben!