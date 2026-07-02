„Von Nord Nach West“ geht es wieder rund – Straßentheater-Tour startet Montag

Weitere Shows finden statt am 13., 20. und 27.7.

Apropos, das „Runde“ steht in Form von Hula-Hoop-Reifen und dem Cyr Wheel, einer Art einspurigem Rhönrad, auch gleich im Mittelpunkt bei den beiden Auftritten zum Auftakt am Montag, 6. Juli, um 19.30 Uhr vor dem Lichthaus im Innenhof von Kloster Wedinghausen.

Lichthaus im Innenhof

Da ist zum einen Solo-Artistin Tine Thevissen. Sie präsentiert ihr Programm „GINA – Jetzt geht’s rund!“. Gina hat als Praktikantin gefühlt sämtliche Jobs dieser Welt ausprobiert. Doch damit ist jetzt Schluss! Sie will endlich etwas „Richtiges“ machen und wagt den Sprung in die Selbstständigkeit als professionelle Hula-Hoop-Artistin. Hoch motiviert, herrlich naiv und ziemlich aufgeregt zeigt sie eine Performance, die von spontaner Interaktion lebt. Eine charmante Reise zwischen ambitionierter Artistik und Slapstick-Einlagen – mal stolpert Gina über Anekdoten aus ihrem früheren Leben, mal verzaubert sie mit wirbelnder Energie. Schließlich steuert sie in ein turbulentes Finale, bei dem endlich alle Reifen – und sie selbst – über sich hinauswachsen.

Quelle: Manja Herrmann

Über sich hinauswachsen

Da möchte das Ensemble Hanschitz & Beierer nicht zurückstehen und mit seiner Performance „still interwoven“ ebenfalls Größe zeigen: Drei Performerinnen und ein Cyr Wheel begeben sich auf die Reise: weg von vermeintlicher Unabhängigkeit und Kontrolle, hin zu Vertrauen und Verbindung im Miteinander. Artistik und Tanz entfalten sich im Dialog der drei Körper mit dem Cyr Wheel: minimalistische Choreografie trifft auf energetische Akrobatik und ein feines Zusammenspiel von Körpern und Objekt. Begleitet von elektronischer Live-Musik entsteht ein Netz unentwirrbarer Verbindungen – jede Bewegung wandert weiter, löst etwas aus, koppelt zurück. Und setzt so immer neue Impulse.

Neue Impulse

Das Team vom Kultursommer Arnsberg freut sich zusammen mit den Tour-Künstler:innen auf regen Besuch. Der Eintritt ist wie immer frei, freiwillige Hutspenden für die Auftretenden sind aber sehr willkommen! Für kühle Getränke sorgen in bewährter Manier die DPSG-Pfadfinder Neheim. Gespielt wird möglichst auch bei ungünstigem Wetter, soweit das Künstler:innen und Publikum gegenüber vertretbar ist. Bitte gern schon vormerken: Weitere Shows folgen noch an gleicher Stelle jeweils montags am 13., 20., und 27. Juli. Und dann spricht doch eigentlich alles dafür, dass „Von Nord Nach West“ in Arnsberg auch in diesem Jahr wieder eine richtig runde Sache wird!

Hintergrund

Die „Von Nord Nach West“-Straßentheater-Tour versteht sich als Werkstattbühne für professionelle Straßentheater-Akteur:innen, solche am Anfang ihrer Karrieren, wie auch „alte Hasen und Häsinnen“. Jahr für Jahr machen sich wochenweise nacheinander insgesamt vier Shows mit jeweils zwei Ensembles bzw. Solo-Künstler:innen auf den Weg durch den Nordwesten der Republik. Seit nunmehr 14 Jahren ist die Tour im Sommer unterwegs und präsentiert sich aktuell in sieben teilnehmenden Städten. Vorgestellt werden ganz unterschiedliche Theaterproduktionen für den öffentlichen Raum, die sich noch in der Entwicklung befinden oder bereits erste (Test-)Aufführungen hinter sich haben. Denn Straßentheater entwickelt sich im Wesentlichen Schritt für Schritt vor Publikum – nicht selten braucht eine Produktion 10 bis 20 Auftritte, oder ein bis zwei Jahre, um sich vollständig zu entfalten. Die Tour ist daher gedacht zum Einspielen und Ausprobieren neuer Produktionen und Stücke vor Publikum. Sie schlägt, wenn man so will, die Brücke zwischen dem Probenraum und dem Markt der etablierten Straßentheater-Festivals. Wichtig zu wissen: Die Künstler*innen gehen bei „Nord/West“ ohne Gage und auf eigenes finanzielles Risiko auf Tour, allein das Hutgeld ist der Künstler*innen Lohn. Und wenn die Tour zu Ende ist, wird jede*r Teilnehmer*in ca. 1.000 Km zurückgelegt haben!