Von Mozart bis Leonhard Cohen: Klang von Himmel und Erde

Sommerzeit im Sauerland – Zeit für Kultur und besondere Highlights. Der Kunstverein Pro Forma e.V. und das DampfLandLeute Museum Eslohe laden im Rahmen des Spirituellen Sommers zu einem Konzert am 23.Juli um 17 Uhr ein. Ein Gesangs- und Instrumentalquartett nimmt die Gäste mit Stücken von Barock bis Pop auf eine Reise zu Himmel und Erde und knüpft damit an den großen Erfolg im letzten Jahr an.

Madeleine Wulff (Mezzosopran), Esther Delport (Geige), Michael Nathen (Klavier) und Leon Leroy (Harfe) füllen die Maschinenhalle des Museums mit Klängen: Freiheit, schwebende Leichtigkeit und Erdverbundenheit, vermittelt durch große KomponistInnen. Unter anderen werden Arien und Lieder von Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, George Bizet, Kurt Weil und Astor Piazzolla sowie Stücke von Eric Satie, Maria – Theresa von Paradis, Leonard Cohen, Jules Massenet und Carlos Salzedo zu hören sein.

„Der Klang von Himmel und Erde“ Termin: Sonntag, 23. Juli, 17 Uhr

Ort: DampfLandLeute Museum, 59889 Eslohe, Homertstr. 27

Eintritt 17 € im Vorverkauf und 19 € an der Abendkasse.

Vorverkauf: Schmallenberger Sauerland Tourismus, Paul Falke Platz 6, in Schmallenberg und im Tintenfass Eslohe, Hauptstr. 67, 59889 Eslohe erworbenund bei Pro Forma telefonisch unter 0151 50629794 vorbestellt werden.