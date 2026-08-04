Von Mallorca-Hits bis Progressive House: Das Sparkassen HenneseeFest präsentiert sein Line-up

Live-Acts und DJs sorgen am 14. und 15. August auf zwei Bühnen für ein abwechslungsreiches Musikprogramm

Auf zwei Bühnen treten sowohl bekannte Künstlerinnen und Künstler als auch DJs aus der Region auf:

Der Freitag steht auf der Hauptbühne ganz im Zeichen der Party. Den musikalischen Auftakt übernimmt DJ Müller, der als feste Größe der Mallorca- und Partyszene im Sauerland gilt. Anschließend sorgt Milla Pink für Stimmung. Die Sängerin wurde 2024 mit dem Ballermann Award als „Senkrechtstarterin des Jahres“ ausgezeichnet und begeistert mit Partysongs wie „Auf dem Besen an den Tresen“ ein großes Publikum – sowohl auf Mallorca als auch bei zahlreichen Veranstaltungen in Deutschland. Den Abschluss des Abends gestaltet Rick Arena. Der Partysänger ist seit vielen Jahren im Bierkönig auf Mallorca zu Hause, wurde mehrfach für seine Musik ausgezeichnet und ist regelmäßig im Fernsehen sowie auf großen Partyveranstaltungen zu erleben.

Wer es etwas elektronischer mag, findet am Freitag auf der Bühne am Chillin‘ das passende Angebot. Beim Vinyl-DJ-Battle treffen MonoTony, TomZeck, Skotty, DJ Heiko und Horsedick aufeinander und präsentieren Musik ausschließlich von Schallplatte. Das Publikum erwartet ein abwechslungsreicher Mix aus Post-Punk, Wave, Dance-Classics und weiteren Genres – ganz ohne digitale Technik.

Elektronische Musikszene am Samstag

Am Samstag übernimmt elektronische Musik die Hauptrolle. Den Abend eröffnet Dave Curtis, der zu den gefragten Club- und Event-DJs Deutschlands zählt und mit einem Mix aus House, Dance, Charts und EDM überzeugt. Im Anschluss steht Frede auf der Bühne. Der DJ und Produzent aus dem Sauerland spielte bereits gemeinsam mit bekannten Künstlern der elektronischen Musikszene und konnte mit seinen eigenen Produktionen inzwischen mehr als eine Million Streams erzielen.

Mit Felicia Bianco folgt eine aufstrebende DJane aus Köln, die sich mit energiegeladenen Sets zwischen Tech House und Melodic Techno sowie ungewöhnlichen Auftrittsorten einen Namen gemacht hat. Danach übernimmt ISEK, dessen Festivalshow #TheSoundOfISEK regelmäßig Clubs und Festivals in Deutschland und Europa füllt. Sein Sound verbindet Bigroom-Techno mit modernen Mainstage-Elementen und erreicht inzwischen ein Millionenpublikum auf den Streaming-Plattformen.

Musikalische Vielfalt prägt das HenneseeFest

Den Schlusspunkt auf der Hauptbühne setzt TwyG aus dem Sauerland. Seit vielen Jahren begeistert er sein Publikum mit einer Mischung aus Bigroom-Techno, House, Hardstyle sowie bekannten Party- und Charthits und ist auf Veranstaltungen weit über die Region hinaus unterwegs.

Auch die Bühne am Chillin‘ bietet am Samstag ein hochwertiges Programm. Drees Denaro verbindet klassischen House mit modernen Einflüssen und veröffentlicht regelmäßig eigene Produktionen. Solo WG sorgt anschließend mit entspannten elektronischen Sounds für sommerliche Stimmung. Den Abschluss übernimmt Rauschhaus. Der international erfolgreiche Produzent aus Kiel zählt mit mehreren hundert Veröffentlichungen zu den bekanntesten Vertretern der Progressive-House-Szene. Seine atmosphärischen DJ-Sets und Live-Auftritte führen ihn regelmäßig auf Festivals und in Clubs im In- und Ausland.

„Mit dem diesjährigen Line-up möchten wir unterschiedliche Musikrichtungen zusammenbringen und ein Programm bieten, das sowohl Fans der Party- und Mallorca-Musik als auch Liebhaber elektronischer Klänge anspricht“, sagt Christina Wolff vom Stadtmarketing und der Wirtschaftsförderung Meschede. „Die Mischung aus überregional bekannten Acts und regionalen Künstlerinnen und Künstlern macht den besonderen Charakter des HenneseeFests aus.“

Das Sparkassen HenneseeFest findet am Freitag und Samstag, 14. und 15. August 2026, jeweils ab 18 Uhr auf dem Hennedamm in Meschede statt. Der Eintritt ist frei. An beiden Tagen fährt ein kostenloser Shuttlebus von der Innenstadt und dem Großraumparkplatz an der Berghauser Badebucht zum Veranstaltungsgelände.

Das Event wird unterstützt von der Sparkasse Mitten im Sauerland, der Brauerei Veltins, dem Caritasverband Meschede, ITH Schraubtechnik und Hochsauerland Wasser.

Das Line-up im Überblick

Freitag, 14.08.2026

HAUPTBÜHNE

DJ Müller (18 Uhr)

Milla Pink (21 Uhr)

Rick Arena (22.30 Uhr)

BÜHNE AM CHILLIN

Vinyl-DJ-Battle (monotony, TomZeck, Skotty, DJ Heiko und Horsedick) (18 Uhr)

Samstag, 15.08.2026

HAUPTBÜHNE

Dave Curtis (18 Uhr)

Frede (19.30 Uhr)

Felicia Bianco (21.30 Uhr)

ISEK (22.30 Uhr)

TwyG (23.30 Uhr)

BÜHNE AM CHILLIN

Drees Denaro (18 Uhr)

Solo WG (20.30 Uhr)

Rauschhaus (22.30 Uhr)

Weitere Infos unter www.meschede.de/henneseefest sowie auf den Social-Media-Kanälen des Stadtmarketings.