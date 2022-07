Von Kassel bis Dortmund: Mit dem Camper quer durch’s Sauerland

Schon seit einigen Jahren gibt es immer mehr Leute, die sich für einen Wohnmobilurlaub im eigenen Land begeistern können. Das ist auch absolut nachvollziehbar, weil Deutschland unglaublich viele schöne Ecken hat und man gerade mit einem Wohnmobil sehr frei und ganz nach eigenem Geschmack reisen kann. Durchaus auch in den Sommermonaten bietet sich beispielsweise eine Reise durch das wunderschöne Sauerland an. Wenn man nicht im Besitz eines Wohnmobils ist, dann kann man auch ganz bequem auf erento.com ein Wohnmobil anmieten und das angemietete Fahrzeug direkt in Kassel abholen. Dann hat man auch gleich einen perfekten Startpunkt, um von Kassel aus mit dem Wohnmobil quer durch das Sauerland bis nach Dortmund zu fahren.

Das Residenzschloss in Bad Arolsen erkunden

Wenn man von Kassel aus eine Fahrt durch das Sauerland bis nach Dortmund machen will, dann gibt es eine Vielzahl von Orten, die man sich anschauen sollte. Wenn man bei der Reise mit dem Wohnmobil einen Zwischenstopp in Bad Arolsen macht, dann sollte man sich auf jeden Fall Zeit für einen Besuch des bekannten Residenzschloss Arolsen nehmen. Es handelt sich hierbei um ein barockes Residenzschloss, das bereits in der Zeit von 1710 bis 1728 erbaut worden ist. Das wunderschöne Schloss befindet sich heute noch im Besitz der Fürstenfamilie Waldeck und Pyrmont. Erfreulicherweise gibt es die Möglichkeit an einer Schlossführung teilzunehmen und so das Residenzschloss auch von Innen kennenzulernen.

Brilon und Warstein entdecken

Auf jeden Fall sollte man bei der Fahrt durch das Sauerland mit einem Wohnmobil auch in Brilon einen Halt einplanen. Denn in der Nähe von Brilon kann man in den warmen Sommermonaten herrlich im Waldfreibad Gudenhagen ein wenig entspannen und eine Abkühlung in diesem kleinen Badesee genießen. In Brilon befindet sich außerdem auch der Startpunkt der 1. Etappe des rund 154 Kilometer langen Wanderwegs des Rothaarsteigs.

Wenn man mit dem Wohnmobil dann weiter nach Warstein fährt, dann sollten sich vor allem Bierliebhaberinnen und Bierliebhaber einen Besuch der weltweit bekannten Warsteiner Brauerei auf keinen Fall entgehen lassen. Denn hier kann man bei einer Brauereibesichtigung nicht nur viel über das Brauen lernen, sondern selbstverständlich auch an einer Verkostung der verschiedenen Biere teilnehmen.

Am Möhnesee die Seele baumeln lassen

Auch am Möhnesee lohnt sich bei der Fahrt mit dem Wohnmobil ein Stopp. Schließlich handelt es sich beim Möhnesee um einen der schönsten und gleichzeitig auch größten Stauseen in Deutschland. Am Möhnesee gibt es auch einige Abschnitte, an denen man auch in den warmen Sommermonaten baden gehen kann. Darüber hinaus gibt es rund um den Möhnesee eine ganze Reihe von Wanderwegen, auf denen man zu Fuß die wunderschöne Natur rund um diesen Stausee entdecken kann.

Die pulsierende Ruhrgebietsmetropole Dortmund erleben

Nicht weit hinter dem Sauerland befindet sich die Stadt Dortmund. Diese Ruhrgebietsstadt hat für seine Besucher jede Menge zu bieten. Hier kann man zum Beispiel auch in der Innenstadt in vielen verschiedenen Geschäften ausgiebig bummeln und nach Herzenslust shoppen. Für Fußballfans gehört eigentlich ein Besuch des Signal Iduna Park zum Pflichtprogramm. Denn selbst wenn man kein Anhänger des BVB ist, sollte man einmal die Stimmung in diesem beeindruckenden Stadion bei einem Bundesligaspiel erleben.