Von Himmel und Erde, Sinn und Sinne

Zum Abschluss des diesjährigen Festivals „Spiritueller Sommer – Himmel und Erde“ lädt das Netzwerk Wege zum Leben am Sonntag, den 1. September alle Interessierten zu einem Impuls- und Netzwerktag ins DampfLandLeute Museum in Eslohe ein. Von 14.00 bis ca. 18.30 Uhr gibt es die Gelegenheit sich noch einmal von „Himmel und Erde“ inspirieren zu lassen, das Leitthema des nächsten Spirituellen Sommers kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen. Außerdem stellt sich die neue Lenkungsgruppe des Spirituellen Sommers vor und langjährige Mitarbeitende werden verabschiedet.

Verantwortung und sprituelles Denken und Handeln

Im Mittepunkt des abwechslungsreichen Tages stehen zwei Impulsreferate und drei Workshops: Den Anfang macht der Autor und Publizist Peter Bürger mit einem letzten Impuls zum Leitthema des Spirituellen Sommers „Himmel und Erde“. In seinem Beitrag „Verantwortung für unseren Heimatplaneten Erde und was spirituelles Denken und Handeln damit zu tun haben“ spricht er darüber, dass wir angesichts der sozialen und ökologischen Krisen eine neue spirituelle Grundhaltung brauchen. Dr. Daniel Rumel, Pastoralreferent und Lehrbeauftragter Buddhistisch-Christlicher Dialog, Theologie der Mystik und Östliche Philosophie an der Universität Paderborn wird anschließend einen Ausblick auf das Leitthema der nächsten Spirituellen Sommers „SINN(E)“ geben. Sein Impuls hat den Titel „Sinn und Sinnlichkeit. Offene Sinne helfen dabei Sinn zu erleben“. Beide Themen werden anschließend gemeinsam mit den Gästen in Workshops vertieft. Ein dritter Workshop richtet sich vor allem an Akteurinnen und Akteure des Spirituellen Sommers. Katja Lutter, Geschäftsführerin der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH, lädt dazu ein, einmal auszuprobieren, was es bedeutet, Künstliche Intelligenz für die Erstellung von Veranstaltungstexten zu nutzen. Das von der Evangelischen Stiftung Protestantismus, Bildung und Kultur und dem Regionalen Kultur Programm des Landes NRW unterstützte Treffen endet mit der der Verabschiedung von Elisabeth Grube, Michael Kloppenburg und Susanne Falk, die aus der Lenkungsgruppe ausscheiden und der Vorstellung des neuen Teams mit Katja Lutter, Simone Pfitzner, Barbara Rickert und Monika Winzenick. Mit einem gemeinsamen Ritual geht dann der Spirituelle Sommer 2024 zu Ende und klingt bei anregenden Gesprächen und kühlen Getränken aus. Die Teilnahme ist kostenlos und alle Interessierten sind herzlich willkommen. Um Anmeldung bis spätestens 29. August bei der Geschäftsstelle des Netzwerks Wege zum Leben Tel.: 02072-974017, E-Mails info@wege-zum-leben.com wird gebeten.

Link zum Blätterkatalog: https://issuu.com/schmallenberg/docs/spiritueller_sommer