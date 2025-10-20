Von Dorlar nach Oberstdorf – ein Traum auf zwei RädernKurzbericht über Tour nach Oberstdorf

Acht Radfreunde aus dem Sauerland machen sich am 19. September 2025 auf den Weg, um ihren Traum wahr werden zu lassen. In sieben Etappen radelt das „Team Rückenwind“ von Dorlar bis nach Oberstdorf im Allgäu. Mehr als 600 Kilometer und rund 4.000 Höhenmeter wollen die Männer mit E-Bikes, aber vor allem mit viel Teamgeist bewältigen. Die Route führt durchs Siegerland, entlang der Lahn nach Frankfurt, über Heidelberg und Stuttgart bis nach Memmingen. Landschaftliche Höhepunkte wie die Neckarauen, die Weinberge an der Bergstraße und das Voralpenland machen die Tour zu einem Erlebnis fürs Leben. Initiator Meinhard Eickelmann schwärmte im Vorfeld: „Ich wollte schon immer aus eigener Kraft nach Oberstdorf fahren.“ Unterstützt werden die Radler von Dieter Schneider, der die Tour organisatorisch begleitet. Am 25. September wollen die acht Radfreunde aus Dorlar glücklich ihr Ziel in Oberstdorf erreichen, vermutlich erschöpft, stolz und voller Freude auf die gemeinsame Zeit im Allgäu.

