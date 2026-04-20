Von der Schulbank in die Gründung

Arnsberg, 17. April 2026. Bennet Rips, Nils Dagge und Jonas Hagemann (18 und 19 J.) aus Lüdinghausen haben mit ihrem Projekt BonBuddy den STARTUP TEENS Ideenwettbewerb für Schülerinnen und Schüler “Westfalen-Challenge” gewonnen. Das Team hat sich am Donnerstagabend beim Finale bei WEPA in Arnsberg mit dem Geschäftsmodell einer Einkaufs-App, die die aktuellen Regalpreise des gesamten Sortiments aller umliegenden Supermärkte kennt, gegen vier weitere Finalisten-Teams durchgesetzt. Den zweiten Platz belegte das Projekt Roof Drone aus Bielefeld mit dem 15-jährigen Schüler Leo Rüdiger. Er hat eine Drohne entwickelt, die Moose und Flechten von Hausdächern entfernt. Platz drei ging an Niklas Rahmann (16 J.) aus Ense mit seiner Idee einer vernetzten Deckenleuchte mit integrierter Rauchdetektion. Die Plätze eins bis drei waren mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 10.000 € dotiert.

Quelle: Lukas Zentini Nadine Pakenis (STARTUP TEENS), Johanna Tjaden-Schulte (NRW.BANK), Munaj Zamorano (Female Founder Academy), Paul Büning (pbm visuals), Lea Haep (Kienbaum).

“Die Preisgelder sollen die Jugendlichen dabei unterstützen, ihre Projekte aus der theoretischen Entwicklungs- auf die praktische Umsetzungsebene zu heben”, sagt Nadine Pakenis, Managing Director bei Startup Teens. “Das Siegerteam der Westfalen-Challenge 2024, AR Physics, hat es in diesem Jahr beispielsweise bis in die Höhle der Löwen geschafft. Das zeigt, das unser Ideen-Wettbewerb ein Praxisprojekt mit starkem Impact ist und ein Sprungbrett in die Gründung sein kann.” Den geteilten vierten Platz belegten Simav Nassan, Mira Sen und Jenna Goujjani (17 J.) aus Hamm mit Engage sowieTyler Ackroyd und Tim Kloke (16 J.) aus Paderborn mit VerifEye. Sie erhielten Freitickets für die Hinterland of Things der Founders Foundation in Bielefeld. Alle Teams können auch weiterhin von den Modulen und dem Netzwerk von Startup Teens profitieren – inklusiv und kostenfrei.

Der Pitch vor einer hochkarätigen Jury und geladenen Gästen brachte die Entscheidung

Die fünf Finalisten-Teams pitchten ihre Idee live vor einer hochkarätigen Jury. Die Jurorinnen und Juroren Christoph Dammermann (Stiftung Westfalen-Initiative), Ingmar Lohmann (WEPA Stiftung), Tobias Heitmann (Union Holding), Lina von Raay (Evers GmbH), Gitta Neuhaus Gallade (J.D. Neuhaus Group), Dr. Stephen Weich (Investor) und Dirk Frohnert (SI Ventures) bewerteten die Projekte außerdem hinsichtlich Realisierbarkeit und Innovationsgrad.

“Westfalen braucht auch in Zukunft starke Gründerinnen und Gründer. Deshalb ist es so wichtig, junge Menschen schon früh gezielt zu fördern, Verantwortungsbewusstsein zu stärken und Wege in Unternehmertum und Intrapreneurship für die eigene berufliche Zukunft aufzuzeigen”, sagte Christoph Dammermann, Geschäftsführer der Stiftung Westfalen-Initiative für Eigeninitiative und Gemeinwohl nach der Preisverleihung. “Die Westfalen-Challenge setzt genau dort an und fördert Problemlösekompetenzen mit den Workshops der vorgelagerten Westfalen-Tour bei den Schülerinnen und Schülern vor Ort.”

Einblicke von Gründern und Familienunternehmern

Ein Highlight des Tages war der Fireside-Chat zum Thema “Scheitern, Neustarten, Durchhalten” mit Dr. Stephen Weich (Investor), Andreas Krengel (WEPA) und Gordian Finger (Ingwer Shoc), der den Schülern zeigte, dass es dazugehört, Fehler zu machen und aus diesen zu lernen.

Quelle: Lukas Zentini Westfalen-Challenge26_Siegerteam (v.li):

Christoph Dammermann (Stiftung Westfalen-Initiative) Bennet Ribs, Jonas Hagemann, Nils Dagge, Nadine Pakenis (STARTUP TEENS



Beim Panel-Talk am Nachmittag wurde das Thema unter der Überschrift “Karriere, Gründung, Verantwortung: Wie entsteht Zukunft?” noch vertieft. Johanna Tjaden-Schulte (NRW Bank), Lea Haep (Kienbaum), Munay Zamorano (Female Founder Academy) und Paul Büning (pbm visuals) diskutierten mit Moderatorin Nadine Pakenis (Startup Teens) darüber, warum Karrierewege selten linear verlaufen oder wie persönlicher Antrieb gesellschaftliche Wirkung erzeugen kann.

Die Westfalen-Challenge fand zum dritten Mal explizit für westfälische Schülerinnen und Schüler statt und ist der renommierten, nationalen Businessplan-Challenge der Non-Profit-Initiative vorgelagert. Das Projekt wird unterstützt von der Stiftung

Westfalen-Initiative für Eigenverantwortung und Gemeinwohl, der Arndt G. Kirchhoff Familienstiftung, der WEPA Stiftung, der LOBBE-Gruppe mit ihrer Strategie- und Innovationsgesellschaft UVentures sowie der Evers GmbH. WEPA war der Gastgeber des Finales.

In diesem Jahr ist das Finale der Westfalen-Challenge außerdem Teil des EU-geförderten Projekts “STARTUP Sauerland”.

STARTUP TEENS

Die Non-Profit-Initiative STARTUP TEENS ist das hochkarätigste Netzwerk für die Innovatoren der Zukunft. Die Non-Profit-Initiative vermittelt relevante „future skills” wie unternehmerisches Wissen & Coding-Know-how und fördern die Persönlichkeitsentwicklung. Unabhängig davon, ob Jugendliche später Gründer, Unternehmerinnen oder Intrapreneure werden möchten. STARTUP TEENS betreibt den reichweitenstärksten YouTube-Kanal für Entrepreneurship Education für Schüler in Deutschland mit mehr als 120 Videos powered by simpleclub. Ebenso führend ist das Mentoren-Programm mit mehr als 1.200 ehrenamtlich tätigen Mentorinnen und Mentoren, die die Teenager unterstützen. Zudem richtet die Initiative den mit 7 x 10.000 Euro höchstdotierten Businessplan-Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler in Deutschland aus und veranstaltet Events und Ideen-Camps. Im Jahr 2017 gewann STARTUP TEENS den startsocial Bundespreis unter Schirmherrschaft der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel und wurde im Jahr 2019 von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter www.startupteens.de