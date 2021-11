Von der Idee bis zur Glatzencreme – Der Marketingpreis HSK geht 2021 an Dennis Baltzer von „Better be Bold“

„Der Markt für Männerpflege wächst, doch die Handelsbranche ist hart. Man muss seinen eigenen Wert kennen, sonst ist man schnell wieder draußen.“ Der ehemalige Sales-Director von mymüsli und Geschäftsführer von „Better be Bold“ Dennis Baltzer verriet, welchen Herausforderungen sich eine unbekannte junge Marke stellen muss, um es in den Handel zu schaffen und dort dauerhaft zu bleiben. „Selbst wenn es eine junge Marke in den Supermarkt geschafft hat, dann fängt für sie die größte Arbeit erst an, um sich einen dauerhaften Platz in den Regalen zu sichern.“

Dabei gab der mittlerweile stolze Glatzenträger aus Iserlohn seine persönliche Geschichte preis, die ihn zu der Produktidee bewegt hat. „Ich selbst kenne den Leidensweg, wenn die Haare langsam ausfallen. Es war eine schwierige Zeit. Ich habe damals stark unter meinem erblich bedingten Haarausfall gelitten. Im Urlaub traf ich dann die Entscheidung: Eine Glatze muss her.“ Seitdem vertritt er den Slogan „Confident to be bold“ und kam mit seinem Mitgründer Roberto Bianco auf die Idee, ein Pflegeprodukt für die Männerglatze zu entwickeln.

Das Konzept hat überzeugt: „Uns vom Vorstand hat uns „Better be Bold“ besonders durch die Retail-Strategie und Marke begeistert.“, so Dragan Matijevic, Vorstandsmitglied für den Bereich Rahmenprogramm. „Wir zeichnen jedes Jahr besonders innovative Ideen aus und das junge Unternehmen hat ein Produkt entwickelt, was es so bislang nicht auf dem Markt gab“, ergänzt Club Präsident Benjamin Richter.

Neben der Preisverleihung wurde ebenso rückblickend auf das Jahr 2021 geschaut. „Corona-bedingt konnten wir lange keine Präsenzveranstaltungen im Marketingclub durchführen. Das soll sich kommendes Jahr ändern, denn wir möchten uns alle wieder persönlich sehen und netzwerken“, verspricht Richter und lädt bereits alle Interessierten zur Jahresauftaktveranstaltung im Habbels in Schmallenberg mit Keynote-Speaker Boris Thomas von Lattoflex am 27. Januar 2022 ein.

Die nächste Veranstaltung für alle Mitglieder und Gäste: Marketing Clubabend im Welcome Hotel Meschede: „Re-Boarding nach Corona – ist das schon New Work?“ am 01.12.2021 ab 17.00 Uhr.

Der Marketing Club Hochsauerlandkreis e.V. wurde 2019 gegründet, u.a. mit dem Ziel, Unternehmen, Selbständige und Berufstätige im Marketing miteinander zu vernetzen und zum gegenseitigen Austausch anzuregen. Regelmäßige Clubabende, Weiterbildungen und Workshops mit verschiedenen Expertinnen und Experten, sollen das eigene Marketing-Knowhow weiter ausbauen und die regionale Arbeit im Hochsauerlandkreis stärken.