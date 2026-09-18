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Von der Berufe-Messe direkt in die Betriebe: Mescheder UnternehmensWochen starten am 28. September

Nach der BerufsInfoBörse (BIB) geht die berufliche Orientierung direkt weiter: Vom 28. September bis 9. Oktober 2026 öffnen verschiedene BIB-Aussteller in Meschede und Umgebung Türen und ermöglichen Schülerinnen und Schülern einen unmittelbaren Einblick in den Arbeitsalltag.

18. September 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Ewers Karosserie- und Fahrzeugbau

Die Mescheder UnternehmensWochen knüpfen dabei gezielt an die Kontakte an, die zuvor auf der BIB entstanden sind. Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen laden in diesem Zeitraum interessierte Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte ein. Betriebsführungen, Gespräche mit Mitarbeitenden und Auszubildenden sowie praxisnahe Angebote ermöglichen es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Arbeitsplätze und Berufsbilder unmittelbar kennenzulernen. Gleichzeitig können sie sich aus erster Hand über Ausbildungswege, Einstiegsmöglichkeiten und Karrierechancen informieren.

Von der BerufsInfoBörse hinter die Kulissen der Unternehmen

BerufsInfoBörse und UnternehmensWochen sind bewusst miteinander verknüpft. Auf der BIB haben Besucherinnen und Besucher zunächst die Möglichkeit, unterschiedliche Arbeitgeber kennenzulernen, Fragen zu stellen und persönliche Kontakte zu knüpfen. Bei Interesse folgt mit der Einladung zu den UnternehmensWochen anschließend der nächste Schritt: Dort können sie direkt in den Betrieben erleben, wie dort gearbeitet und ausgebildet wird. Viele Unternehmen bieten abhängig von Branche und Kapazität mehrere Besuchstermine an. Eine Übersicht über die teilnehmenden Unternehmen finden Interessierte auf  www.bib-meschede.de.

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WOLL Online-Redaktion

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