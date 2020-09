Von Darwin, Gott – und Fuchs und Henne

Autor: Stefan Schröder Fotos: Gaby Selbach

Es ist ein Segen, in diesen Zeiten in guter Gesellschaft live und in Farbe über Gott und die Welt sprechen zu können. Das WOLL-Magazin hatte das Vergnügen, einige Stunden mit Paul Nikolajczyk, Pastor im Ruhestand, zu verbringen. Während draußen Sturmtief Kirsten braust, reden wir bei leckerem Spritzgebäck über seinen Weg im Glauben, seine Zweifel, eine neue Art von Freiheit und seine Bücher – und beenden den Besuch schließlich mit einer launigen Partie „Fuchs und Henne“.

„Was wollt ihr denn jetzt genau von mir wissen?“, lächelt der 77-jährige Geistliche verschmitzt, während er sich setzt. 27 Jahre lang hat er die Geschicke der katholischen Kirchengemeinden in Welschen Ennest, Rahrbach, Kruberg und Fahlenscheid geleitet. Uns interessiert so vieles! Am neugierigsten sind wir in der Frage, wie er zu diesem großartigen Buchtitel gekommen ist. „Umgeben von unendlicher Liebe“ heißt sein Werk, das Theologie und Biographie lakonisch, witzig und selbstironisch verbindet. Pastor Nikolajczyk fängt – Überraschung! – beim britischen Naturforscher Charles Darwin an. „Dieser meinte einst, die Evolution verlaufe ziellos ab. Da fragte ich mich: Ist das schon alles? Antwort gab es bei Pierre Teilhard de Chardin, einem französischen Paläontologen und Geologen, der glaubte, Evolution ginge nicht nur voran, sondern steige auch empor. Ihr Ziel verortete er außerhalb der Geschichte.“

